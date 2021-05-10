鼎炫-KY首季獲利年增1.05倍 EPS 3.14元 創同期新高

鼎炫 - KY(8499-TW) 今 (10) 日公布 2021 年第一季財報，稅後純益 1.79 億元，季增 75.49%，年增 1.05 倍，每股純益 3.14 元，主要受惠旗下 EMI 材料事業業務動能持續，NB、平板等材料應用需求持續保持良好表現。

鼎炫 - KY 今年首季營收 5.84 億元，毛利率 53.8%，季減 0.52 個百分點，年增 4.41 個百分點，稅後純益達 1.79 億元，季增 75.49%，年增 1.05 倍，每股純益 3.14 元。

鼎炫 - KY 主管指出，今年第一季業績亮麗，除 EMI 材料事業業務動能持續，衡器事業訂單回溫，帶動集團整體營運持續向上成長。

鼎炫 - KY 集團持續投入多款 EMI 材料研發銷售，公司主管指出，新開發案有助於開拓更多元的應用領域，並致力滿足不同應用領域的客戶針對材料用量、規格、精細度等高度產品要求，有助奠定集團良好市場競爭地位、深化於 EMI 材料市場占有率，集團持續精進旗下兩大業務生產自動化效益、擴大接單動能以創造更為亮麗之經濟規模展現，並同步嚴格控管成本及費用支出，進一步優化集團業務結構，挹注 2021 年第一季整體獲利能力。

鼎炫 - KY 4 月營收 2.07 億元月增 4.05%，年增 12.62%，，並改寫歷年同期新高紀錄。2021 年 1-4 月達 7.91 億元，年增 48.46。

鼎炫 - KY 第二季將著步入 EMI 材料傳統出貨旺季，加上持續受惠 NB、平板領域材料需求強勁，材料事業接單、出貨可望維持望持續保持良好成長動能，且美系主要客戶新品上市前也同步加大 EMI 材料產品備貨力道，帶動整體營收規模持續放大。