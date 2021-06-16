華南金AMC展高效率 兩年內簽下雙北危老重建

華南金 AMC 積極參與危老都更重建，兩年內順利簽下雙北市的危老重建計畫，其中 5 月剛簽訂、位於新店區中央段案，從洽談到簽約只花半年的時間就敲定，積極響應都更政策。

華南金 AMC 第一宗都更案是位於台北市萬華區華江段的 2 筆土地，在去年 11 月獲台北市政府核准為危老計畫，第二案則是 5 月與新北市新店區中央段的 901 號、902 號的地主危老重建簽訂合作契約。

華南金 AMC 表示，新店區案地主為集團成員是華銀南勢角分行客戶，在時任分行經理林樂愛介紹與促成下，進而與 AMC 展開都更危老重建相關事宜的洽商，並於短時間順利完成合約簽訂。

該案後續將由華南金 AMC 統籌建築規劃及營建發包，預計民國 111 年開工興建，民國 114 年完工。本案將興建地上 10 層，地下 2 層的住宅大樓，並申請符合新建住宅性能評估之耐震第二級。

根據華南金 AMC 觀察，有意辦理危老重建的住戶，大多重視危老重建合作對象的財務狀況、履約能力、工程品質、公開透明且公平的合建條件等，而具有公股背景的華南金 AMC，扮演著結合金融和不動產的整合角色。

華南金 AMC 表示，AMC 可提供地主公平透明、保證完工之承諾，且絕不使用地主之土地設定抵押借款，在都更危老重建資金籌資能力、不動產規劃專業度及公司信譽上，深獲地主信賴。