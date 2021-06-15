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三大法人買超146億元 投信瞄準三族群作帳、狙擊面板雙虎結帳

三大法人買超146億元 投信瞄準三族群作帳、狙擊面板雙虎結帳。(鉅亨網資料照)
三大法人買超146億元 投信瞄準三族群作帳、狙擊面板雙虎結帳。(鉅亨網資料照)

台股今 (15) 日上漲 157 點，收全場最高 17371 點，外資買超 142.85 億元，為連續三個交易日買超破百億，投信賣超 13.56 億元，自營商則轉為買超 17.2 億元，三大法人合計買超 146.49 億元。其中，投信作帳瞄準三大族群，但要留意的是狙擊面板雙虎提前結帳。

三大法人買超 146.49 億元，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2396 口至 5686 口，其中，外資加碼空單，淨空單增 2150 口，推升淨空單水位超過 3 萬口來到 31269 口。

外資買超前 10 名：聯電 36098 張、陽明 33949 張、中鋼 14644 張、華邦電 12442 張，其餘依序為長榮、華新、大成鋼、台玻、元太、華頓 S&P 布蘭特正 2。

外資賣超前 10 名：群創 59075 張、友達 39702 張、永豐金 18710 張、彩晶 17916 張、彰銀 16107 張、長榮航 14350 張、宏碁 12135 張、四維航 10305 張，其餘為智原、京元電子。

投信買超前 10 名：聯電、金居、漢磊、世界、晶技、世紀鋼、國巨、合晶、宏捷科、日月光投控；可以看出投信作帳標的瞄準晶圓代工、半導體、5G 概念股等族群。

投信賣超前 10 名：群創 57760 張、中鋼、友達、中鴻、開發金、技嘉、南亞科、仁寶、英業達、健策。

自營商買超前 10 名：國泰台灣 5G + 獲買超 10017 張，國泰美國道瓊反 1、元大 S&P 石油、中信關鍵半導體、聯電、長榮航、長榮、華頓 S&P 布蘭特正 2、元大台灣 50、裕民。

自營商賣超前 10 名：元大滬深 300 正 2 遭賣 31681 張，其餘為群創、中鋼、中信中國高股息、友達、彩晶、FH 富時不動產、國泰臺灣加權反 1、元大高股息、富邦上証正 2。

整體來說，外資雖然連三買，但在台指期淨空單已經超過 3 萬口，明日台指期結算，加上已逐步靠近歷史高點 17709 點的上檔套牢區，須留意短線漲多結算行情，預期台股將高檔盤整後蓄勢再攻。

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