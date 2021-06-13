台股當沖打亂籌碼 法人長線資金觀望盤勢短線震盪加劇

台股周線連四紅，但漲幅明顯收斂，法人表示，目前當沖仍有 4 成以上的比重，對籌碼面而言相對不利，預估在當沖比重居高不下情況下，法人長線資金持續觀望機率大，加上疫情，短線盤勢波動仍不小。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股目前當沖成交金額佔比仍居高不下，為籌碼面不利因素，上週當沖占整體成交比重仍高達 4 成以上，甚至攀升至 5 成水位，反映市場對量化寬鬆利空可能出現的情緒，驅使資金透過當沖交易規避風險。

葉獻文指出，當盤勢由當沖主導時，除了會讓波動行情加大外，更會使得部分長線法人資金退場觀望。

葉獻文表示，受惠於企業獲利財報亮眼，讓電子股成交比重也逐漸回溫，一度突破 5 成以上，未來可持續觀察資金回流電子股的趨勢是否延續，有助於類股健康輪動。

葉獻文補充，在電子、傳產接力推升台股多頭走勢與熱度，加上下半年歐美消費性產業即將進入解封後的爆發成長期，對於相關出口供應鏈特別是消費性產業等，可望成為第三季受惠族群。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出，短線類股輪動明顯，但考量疫情等不確定因素存在，預估大盤可能在 17000 點上下區間整理，後市則看台灣疫情變化與確診數字是否能有效控制，建議投資應買低不買高。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，歐美國家加速施打疫苗，下半年生活型態及科技需求可能出現轉變，部分電子零組件受惠於漲價帶動獲利提升，因而墊高基期，在需求不確定性攀升情況下，現階段要判斷明年能否成長並不容易。

但整體而言，明年科技產業展望並不悲觀，且台灣科技業不乏成長趨勢，包括庫存仍低，短期沒有看到太大的訂單下修，第三季到第四季漲價也會持續，儘管近期手機或電視銷售存有一些雜音，但也看到一些科技應用有正面機會存在，包括雲端伺服器、車用電子等。

葉獻文指出，美國 5 月 CPI 數據創下 2008 年 8 月以來最大增幅，讓市場對聯準會可能於 FOMC 會議開始溝通縮減 QE 預期心理提高，在指數來到相對高檔，又有端午連假效應等，可能讓法人動態偏向保守操作。