〈美股熱門股〉Chewy營運前景承壓跌近6% Zoom後市看旺漲逾5%

Chewy 營運前景承壓，下跌 5.81%

寵物電商平台 Chewy(CHWY-US) 周五（11 日）股價下跌 5.81% 至美股 74.74 美元，該公司周四公布第一季的獲利亮眼且營收展望樂觀，但警告有勞力短缺與供應鏈中斷擔憂。

Chewy 第一季營收報 21.4 億美元，比去年同期成長 31.1%，經調整每股獲利 0.09 美元，優於市場預估每股虧 0.03 美元，並發布樂觀的全年營收預測。

Evercore ISI 表示，儘管 Chwey 面臨一些短期阻力，但長期來看前景更為樂觀，分析師 Mark Mahaney 認為，在合理情況下，若營收在 2025 年前的年複合成長率能維持 20 至 25%、息稅前利潤 (EBIT) 能維持在 10%，預估該公司未來三年股價將能翻漲一倍。

Evercore ISI 給予該公司股票「優於大盤」評等，目標價定為每股 106 美元。

分析師唱旺，Zoom 勁揚 5.7%

視訊軟體公司 Zoom(ZM-US) 獲加拿大皇家銀行（RBC）給予「優於大盤」評等，並將該公司股票列為最佳股票，周五股價勁揚 5.7% 至每股 366.4 美元。

RBC 在給客戶的一份報告中寫道：「未來工作將呈現在家與公司辦公的複合型態，我們認為 Zoom 將在這方面扮演關鍵角色。」並將 Zoom 目標價訂在每股 450 美元。

Snowflake 展望不給力，下跌 3.3%

雲端運算公司 Snowflake(SNOW-US) 周五股價下跌 3.3% 至每股 240.6 美元，該公司周四在投資人日會議中訂下 8 年後年營收要達 100 億美元的目標，然而其截至 1 月的去年度營收僅 5.54 億美元，導致投資人反應冷淡，

摩根士丹利表示，Snowflake 的營收目標代表軟體業務將交出遠勝前幾代業績成長的規模效應，並認為該公司對此目標較為保守，也說該公司困難的地方是要證明業績目標合理。摩根士丹利維持中立的股票評等，目標價訂在每股 270 美元。