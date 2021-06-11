【安聯投信 】指標傳產及電子各擁題材 台股周線連四紅

11 日台股在航運股挾業績題材帶頭，以及重要科技股走強以及營收表現亮眼等挹注下，開高震盪，重返 17200 點，盤中並一度大漲逾百點，終場台股以漲 54.3 點、收在 17213.52 點，成交量為 4104.17 億元；台股周線連四紅。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示， 即使台股近期經歷了大幅震盪，不過就大方向來說，相較於今年初，當時因 2020 年的低基期因素、搭配 2021 年成長可期，且很多零組件仍處於漲價趨勢，投資方向容易判斷。但時序走到現在，投資應開始放眼 2022 年。

廖哲宏表示，雖然有些新興市場仍面臨疫情不確定挑戰，但目前歐美等成熟國家因疫苗施打加速，下半年生活型態及科技需求可能出現轉變。另一方面，一些電子零組件公司在漲價帶動獲利提升下，基期墊高，加上需求不確定提高，現階段要判斷明年能否成長並不容易。

廖哲宏表示，整體來說對明年科技產業並不悲觀，台灣科技業不乏成長趨勢。例如目前庫存仍低，短期沒有看到太大的訂單下修，第三季到第四季漲價也會持續，儘管近期手機或電視銷售存有一些雜音，但也看到一些科技應用有正面機會存在，包括雲端伺服器、車用電子等。

就國際情勢上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，現階段市場靜待 6 月中聯準會決議，關注議題主要聚焦在通膨預期以及未來貨幣政策方向，市場氣氛多偏觀望。

不過拉回到基本面部分，鍾安綾表示，近期可以發現，偏好科技族群的部分資金，明顯從漲價族群轉向明年成長結構類股，例如 ABF、Wafer 等。以此推估，預期市場越往下半年展望明年前景時，市場資金會轉往長期成長、能見度較高的效應可能更加明顯。

在傳產部分，鍾安綾表示，由於歐美市場解封在即，許多消費復甦概念股，即使短期受到台灣等部分市場疫情變化，以及缺櫃等負面因素而有所影響，但長期需求復甦方向不變。例如原物料受惠經濟復甦，包括塑料、銅及鋼鐵等原物料長期報價走勢目前亦未看到疲弱現象。

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