瑞儀6月營收估持平5月 靜待Q3新品動能

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今年平板訂單多屬於舊款機種，加上供應鏈缺料，第 2 季營運動能較往年平穩，連帶影響出貨表現，5 月營收年減近 1 成，達約 44.78 億元，法人認為，瑞儀 6 月營收將持平 5 月，待第 3 季新款筆電推出後，營運可望回溫。

瑞儀今年以來在筆電、平板動能延續下，營運維持高檔，但今年平板多屬於舊機種訂單，上半年成長動能受限，5 月營收 44.78 億元，月減 9.07%、年減 10.06%，累計前 5 月營收達 234.7 億元、年增 25.84%。

瑞儀是蘋果 (AAPL-US) 背光模組主要供應鏈之一，法人指出，由於瑞儀今年將主力放在下半年將推出的 MiniLED MacBook Pro 新機，因此上半年成長動能放緩，估 6 月營收將約持平 5 月，第 2 季營收也將持平首季，第 3 季動能才可望顯著成長。

展望今年，瑞儀看好遠距動能推升平板、筆電需求強勁，加上近年布局的車載應用逐步發酵，有利營運維持高檔，但仍有供應鏈缺料、匯率問題，目前訂單能見度看到第 3 季，此外，因應客戶需求、新技術研發，今年產能將提升約 10-15%，資本支出則估較去年數倍成長。

瑞儀也統計 5 月出貨表現，其中，行動裝置出貨 567.2 萬件、月減 5.21%，IT 產品為 520.2 萬件，月增 2.42%，其他電視、車載產品為主的背光產品則出貨 28.7 萬件、月減 8.59%，總計背光板出貨量達 1116.1 萬件，月減 1.89%。