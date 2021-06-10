疫情推升網路需求增 中華電坐穩雙冠獲利王 前5月每股賺1.89元

電信三雄今 (10) 日公布 5 月自結，中華電 (2412-TW) 受惠高資費用戶增加、疫情推升數據網路需求成長，5 月每股純益 0.38 元，連續 3 個月正成長，再度拿下獲利王寶座，贏過台灣大 (3045-TW) 的 0.32 元、遠傳 (4904-TW)0.2 元；中華電前 5 月每股純益 1.89 元，持續擠下台灣大 0.32 元、遠傳 0.95 元，站穩雙冠王。

電信三雄搭上疫情宅經濟、遠端商機，數據網路、寬頻接取、電商、雲端平台需求力道強勁，5 月營收規模擴大，中華電營收 163.4 億元，與上月相當、年增 1.4%；遠傳 5 月營收 64.57 億元，月增 3%、年增 1.35%；台灣大 5 月營收 135 億元，月增 20.1%、年增 24.8%。

中華電

中華電 5 月營收 163.4 億元，與上月相當、年增 1.4%；營益率 23.13%，月增 0.23 個百分點、年增 1.13 個百分點；EBITDA 69.6 億元，月增 0.43%、年增 7.9%；稅後純益 29.6 億元，月增 2.4%、年增 5.6%，每股純益 0.38 元。

中華電累計前 5 月營收 827.8 億元，年增 3.5%；營益率 22.52%，年增 0.52 個百分點；EBITDA 344.7 億元，年增 6.8%；稅後純益 146.6 億元，年增 5.6%，每股純益 1.89 元。

中華電表示，由於申辦較高資費行動用戶增加，帶動向上銷售 (upsell)，推升行動服務營收持續正成長，加上防疫提高宅經濟、零接觸、數位及遠距智慧應用需求，數據網路與寬頻接取營收也同步成長。

中華電 5 月自結數與第二季財測達成率相較，營業收入約略持平，營業淨利、稅前盈餘及每股純益達成率，皆超過預期。

遠傳

遠傳 5 月營收 64.57 億元，月增 3%、年增 1.35%；EBITDA 23.27 億元，月增 1.22%、年增 0.52%；稅後純益 6.52 億元，月增 1%、年減 14.2%；每股純益 0.2 元。

遠傳累計前 5 月營收 336.52 億元，年增 5.5%；EBITDA 114.26 億元，年減 1.57%；稅後純益 31.09 億元，年減 14.7%；每股純益 0.95 元。

遠傳表示，受惠用戶持續升級 5G、手機銷售挹注，營收連 7 個月年增率正成長，此外，數位轉型效益持續顯現，5 月新經濟營收年增 12%，其中，疫情推升遠距工作需求，雲端服務營收年增 25%；個人數位服務方面，在防疫與民生需求帶動下，friDay 購物行動商務營收年增 73%、數位媒體服務營收年增 31%。

遠傳指出，宅經濟趨勢不變下，遠傳 friDay 影音自 5 月中至今，網路流量激增 1 倍、在線觀影人數成長近 5 成；遠傳異地辦公防疫包，至今業績成長超過 25%。

台灣大

台灣大 5 月營收 135 億元，月增 20.1%、年增 24.8%；營益率 10.44%，月減 0.96 個百分點、年減 2.78 個百分點；EBITDA 28.3 億元，月增 5.2%、年增 7.8%；稅後純益 8.9 億元，月增 3.5%、年減 13.6%，每股純益 0.32 元。

台灣大累計前 5 月營收 600.55 億元，年增 14.2%；營益率 10.55%，年減 3.28 個百分點；EBITDA 133.66 億元，年增 0.7%；稅後純益 45.85 億元，年減 14%，每股純益 1.63 元。

財務長兼發言人俞若奚表示，受惠電商、5G 與家用寬頻三大引擎持續增溫，推升單月營收較去年成長，其中，疫情帶動宅經濟生活型態，電子商務營收年增逾 5 成；獲利方面，在電商營收創新高下，5 月 EBITDA 年成長近 8%。截至 5 月底，5G 月租用戶數已突破 70 萬戶。