外媒引機密資料揭露美國富豪未繳稅 國稅局、FBI將介入調查

路透報導，美國官員周二 (8 日) 表示，美國財政部已要求執法當局著手調查美國媒體 ProPublica 機密稅收數據的來源，該報導使用國稅局稅務機密資料，揭露哪些美國超級富豪幾乎沒有繳納所得稅。

ProPublica 周二表示取得美國數千名超級富豪的大量國稅局數據，資料涵蓋範圍超過 15 年。

ProPublica 表示，亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 在 2007、2011 年沒有繳納任何所得稅，特斯拉執行長馬斯克 2018 年也完全未繳稅。此外，金融大鱷索羅斯、華爾街狼王艾康 (Carl Icahn) 也都曾有 2、3 年未繳稅的紀錄。

值得注意的是，ProPublica 將稅務資料與 Forbes 富豪榜數據合併發現，支持富人增稅的「股神」巴菲特是 2014 至 2018 年前 25 大富豪中繳最少稅的有錢人，這 4 年間巴菲特財富增加 243 億美元，收入 1.25 億美元，繳稅 2370 萬美元，真實稅率僅 0.1%。

2014-2018 年間前四大富豪身價、收入、稅額與真實稅率 (圖: ProPublica)

ProPublica 表示，2018 年 25 位富豪的企業合計市值共 1.1 兆美元，等同於美國 1430 萬普通階級薪資總和，而同年 25 位富豪應繳所得稅為 19 億美元，普通階級總共卻須繳稅 1430 億美元。

該媒體的數據來源已引起美國政府關注，白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 周二表示，未經授權揭露政府機密資訊都是非法行為。

財政部發言人 Lily Adams 表示，此案件已交由聯邦調查局 (FBI)、聯邦檢察官和兩個財政部內部監督機構調查，美國國稅局局長 Charles Rettig 也證實目前正在調查當中。

ProPublica 聲稱這些數據凸顯美國稅制的不公平，他們將這些數據列為機密，並透露接下來幾個月將陸續公告更多資料細節，包含富豪如何避稅、利用灰色地帶規避稽查。

美國總統拜登正計劃對富人增稅支應基礎設施和社會支出，包括將最高稅率自目前的 37% 提高至 39.6%，並將收入 100 萬美元的美國人的資本利得稅大幅提高至 39.6% 以上。

莎琪表示：「我們知道還有更多工作要做，以確保收入最高的企業、個人應支付更多稅，達到公平原則。」