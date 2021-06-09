操盤手看台股：兩次情緒轉折後靜待新主流 航運、鋼鐵怎麼做？

近日的台股出現了兩次情緒轉折，首先隨著全台三級警戒延長，衝擊市場信心，指數 6/7 日一度來到 16775 點，跌破萬七大關，隨後在買盤進場下，當日重新站回萬七之上，這是近日第一次情緒轉折，重點在於價格的洗盤。

再來是 6/8 日台股成交量縮至 3486 億元，創下近 2 個月來的最低量，一部分顯示行情狹幅整理，讓市場偏於觀望，而另一部分也顯示當沖客縮手，有利於後續籌碼趨於安定，這是近日第二次情緒轉折，重點在於量能的急縮。

兩個情緒轉折相繼出現，通常是盤面將有變化的徵兆，後續要觀察盤面是否有新一波主流股出現，或是原先相對有效的操作規則被改變。例如同一族群之間近期不再齊漲齊跌，而是按照個股基本面來反應漲跌的現象，像電子、航運、鋼鐵都出現了這樣的情形，以鋼鐵股為例，盤面出現了中鴻上漲、中鋼壓回現象，操作已不能光看族群，還要挑個股。

目前 5 月營收公布進入高峰期，之前提過看待營收表現，重點不在數字本身，而是市場對該數字的反應，現階段以股價已有一段修正，而營收表現亮眼的股票較有市場認同度。如螺絲、線材的聚亨，近期受惠鋼價上漲，5 月營收達 12.37 億元，年增 89%，之前股價有過回檔，營收一公布，股價隨即出現拉抬就是一例。

之前談到號稱「美國經濟史上最大規模的庫存重建行動」持續中，如貨櫃航運、貨運承攬等都受惠，當中的貨運承攬業受益於空、海運市場呈現供不應求，5 月營收表現佳，如中菲行 5 月營收 28.37 億元，創單月歷史新高，股價經過一天整理後，馬上再度轉強，這些股價已修正，5 月營收佳的個股也是近日盤面焦點。

近期漲幅較大的傳產股震盪加劇，行情由多頭攻擊轉為高檔震盪，這背後原因在於這些傳產股先前能夠出現一波漲幅，多數有業績加持，故有一定的市場認同度，逢低會有買盤進場；只是由於漲幅已大，加上台股不確定因素多，股價衝高容易引動獲利了結賣壓，於是形成了高檔震盪的箱型格局。

以貨櫃航運為例，長榮今年第 1 季 EPS 達 7.04 元，第 2 季受惠運價上漲，單季 EPS 上看 8 元以上，而陽明今年第 1 季 EPS 達 7.49 元，第 2 季同樣受惠運價調漲，單季 EPS 也上看 8 元以上，等於上半年皆可望賺 1.5 個股本；一旦股價出現急殺，當然就會有人從本益比偏低的角度，逢低承接長榮或陽明，讓其跌不下去。

暫且不論長榮、陽明、甚至萬海等是否適合以本益比模式來評價，但因這類買盤會對股價產生實質影響，讓其低檔有撐，故不可輕忽其效應。至於散裝航運，象徵運價的 BDI 指數近日拉回逾 2 成，主因在於中國雨季將至引發需求擔憂，加上官方出手壓抑價格，令煉鋼原料漲幅受限，造成海峽型 BCI 運價下跌所致。

只是在這段下跌過程中，超輕便型 BSI 運價維持強勢，並未明顯走弱，顯示需求仍在，以中小型散裝輪為主的台航、四維航、慧洋 - KY 營運看俏，可進一步追蹤。對於一個操盤手而言，觀察情緒性轉折後的市場變化是很重要的，藉此能看出新一波的主流何在，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)

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