宅經濟發燙 電商平台打造新物流 盟立自動化接單倍增

台灣本土疫情持續升溫，消費者幾乎都改採線上購物，帶動富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW) 出貨激增，為滿足市場需求，包含電商平台與第三方物流業者，紛紛急找自動化業者擴充、升級倉儲化服務，帶動自動化相關訂單大爆發，盟立 (2464-TW) 證實，近期客戶資本支出腳步明顯加快，新物流訂單已較去年同期倍增，且持續成長中。

盟立客戶囊括台灣各大電商平台、第三方物流，去年受惠網家、嘉里大榮 (2608-TW)、全家等訂單挹注，新物流業績就已逾倍數成長，營收比重一舉跳升到 17-18%。

按照盟立原本規劃，今年不含此波疫情帶動的宅商機，營運就可重返成長，但 5 月中本土疫情發生，三級警戒更已確定延長至 6 月底，自動化需求大暴增，法人估，盟立可認列的新物流訂單規模至少 20 億元，營收比重將從去年 17-18%，提升至 25-30%，成為今年營收新成長動能。

今年本土疫情延燒，包含網家與富邦媒，宅配通、嘉里大榮等，股價全數受惠宅商機帶動，頻頻衝上歷史新高，富邦媒股價衝上 1440 元，擠進第五高價股，宅配通、嘉里大榮波段漲幅更是逾倍數，宅配通從 35.3 元一路噴漲到 94 元，嘉里大榮也從 43.55 元衝到 74 元。

富邦媒、網家為滿足網購激增需求，皆積極強化倉儲規劃，其中，富邦媒為強化南部物流能量，「南區儲配運輸物流中心」已在本季新建動土，並積極在中部找尋建置標的物；網家也擴大資本支出，在桃園龜山郵政物流中心，打造智慧型國際電商運籌園區。

盟立表示，透過軟、硬體整合，公司提供的物流中心相關系統完整度高，包括倉儲管理與執行系統、AGV 與 Shuttle cart 等，更針對物流中心開發出獨家產品「料盒式四向穿梭車 Shuttle cart」，廣泛獲零售業、物流業、電子業採用。

盟立也看好，隨著美中貿易戰引發企業回台投資的案件持續，預期智能物流及智能工廠的投資及需求也將持續成長。