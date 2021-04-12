電商Q1不淡 富邦媒、網家營收同創單季次高

兩大電商集團富邦媒 (8454-TW) 和網家 (8044-TW) 公布第一季營收均相當亮眼，即便處在相對淡季，兩大業者 3 月合併營收均創同期新高，第一季也同創單季次高。

富邦媒 3 月合併營收 61.09 億元，月增 10.98%，年增 16.93%，第一季合併營收 183.61 億元，年增 21.55%。

而網家則達 37.8 億元，月增 6.3%，年增 6.8%，第一季達 114.9 億元，年增 7.59%。

富邦媒指出，3 月受惠 38 女王節檔期買氣挹注，尤其 3 月 8 日單日業績更突破 5 億元，使網路購物業績年增 20%，而行動購物年增 30%，在網購占比約 75%；其中，五大品類持穩健成長，流行精品年增逾 46%，而健康休閒也成長 31%、3C 家電年增 25%。

網家說明，3 月業績動能受惠旗下 PChome 24h 購物買氣熱絡，其中，「MUJI 無印良品」品牌旗艦館最新進駐，消費能量超乎預期，節慶和季節性商品如兒童節玩具、防旱用品銷量大增。

展望後市，富邦媒看好，4 月在母親節彩妝保養早鳥採購熱潮下，將再推升一波業績動能。

而網家則指出，旗下 MiTCH 已進駐超過百家官方授權經銷品牌，逾半為日系品牌，並啟動 OMO 商場活動，攜手 POCO、GARMIN、APUJAN、ROG、FPM MILANO 等知名品牌，陸續於 MiTCH 台北微風南山艾妥列實體店設立快閃店，而看好跨境商機，也同步設立「MiTCH Global」海外官網，藉此擴大經營港澳新馬等地區。