暌違近5年 美國務卿：可能重啟與台灣貿易投資對談

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 周一 (7 日) 表示，美國可能恢復自歐巴馬政府以來與台灣的貿易投資對談，但並未表明願意尋求全面貿易協議。

在眾議院外交事務委員會就美國國務院年度預算的聽證會上，布林肯被問及拜登政府對台美雙邊貿易協定 (BTA) 的立場，他說：「這問題可能得問美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)，但據我所知，我們正在或很快將與台灣就某種框架協議進行對話，而這些對話應該開始了。」

美國貿易代表署 (USTR) 並未立即回應。我國駐美代表處則表示，正努力與美國貿易代表辦公室進行討論，此舉可望促進台美雙邊貿易關係的進展。

德國馬歇爾基金會的台灣議題專家 Bonnie Glaser 表示，布林肯這席話無疑釋出訊號，表明華盛頓可能會繼續與台灣重啟自歐巴馬總統以來遲遲未舉行的貿易暨投資架構協定 (TIFA)。

Glaser 說，拜登政府高層持續鼓勵戴琪舉行 TIFA 對談。但戴琪曾表示，美國政府可能尚未決定是否採取更大的舉措與台灣達成雙邊貿易協定。

TIFA 談判在 2016 年美國前總統歐巴馬卸任後便停滯至今，之後擔任的川普政府貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 專注於與中國的貿易談判，而擱置台美貿易對談。