〈台塑四寶業績發表〉油價反彈 四寶5月營收月增3.6% 台塑化衝16個月新高

台塑四寶今 (7) 日公告 5 月營收，受部分下游客戶採購轉趨保守影響，加上部分石化產品價格開始轉弱，三寶營收均較上月小幅下滑，僅台塑化 (6505-TW) 受惠國際油價反彈，營收逆勢走揚，達 529.26 億元、較上月成長逾 13%，創近 16 個月新高，四寶 5 月營收共 1438.96 億元，月增 3.6%，較去年同期大增 87.9%。

台塑 (1301-TW)

台塑 5 月營收 243.48 億元，月減 0.08%，年增 80.95%，創歷年同期新高；前 5 個月累計營收 1093.17 億元，年增 55.66%。

台塑指出，5 月由於 EVA 正常產銷，加上中國太陽能封裝膜需求強勁，銷售量差增加 2.7 億元；受到 AN 下游客戶採購轉趨保守影響，行情走軟，導致整體銷售價差減少 2.9 億元。

南亞 (1303-TW)

南亞 5 月營收 344.85 億元，月減 1.2%，年增 77.59%；前 5 個月累計營收 1591 億元，年增 50.97%。

南亞表示，5 月各產品營運維持良好，營收減少主要是因環氧樹脂客戶調節採購進度，減少購買量，及 EG 售價略為下跌影響，銅箔基板、聚酯產品營收則增加，其中，銷售量差減少 5.1 億元，銷售價差增加 0.9 億元。

台化 (1326-TW)

台化 5 月營收 321.36 億元，月減 2.76%，年增 78.42%；前 5 個月累計營收 1493.38 億元，年增 48.46%。

台化指出，5 月 PX 與混合二甲苯加工價差減少，ARO-3 廠 PX 減產降低損失，且 ARO-2 廠 7、8 月安排定檢，必須備庫存，及部份外銷訂單延後交運、SM 廠定檢等因素影響，銷售量差減少 13.2 億元，受惠平均售價微幅上漲，銷售價差增加 4.1 億元。

台塑化 (6505-TW)

台塑化 5 月營收 529.27 億元，月增 13.69%，年增 106.06%；前 5 個月累計營收 2297.8 億元，年增 23.96%。

台塑化表示，5 月煉油事業受惠價量齊揚，營收增加 21.2%；烯烴事業則因下游工廠定檢致提貨量減少，營收月減 1.1%；5 月整體銷售量差增加 55.3 億元，銷售價差增加 8.4 億元。