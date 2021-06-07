桓鼎-KY 5月營收2.08億元 再寫新高

建材及營建工程廠桓鼎 - KY(5543-TW) 今 (7) 日公布 5 月營收，以 2.08 億元創新高，月增 1.62%，年增 2.19 倍，受惠中國金屬建材新產能將陸續開出，桓鼎 - KY 擬透過引進大型通路，目標金屬建材銷歐美比重能突破 20% 之上，桓鼎 - KY 前 5 月營收 8.36 億元，年增 1.85 倍。

桓鼎 - KY 今年第一季轉虧為盈，稅後純益 555 萬元，較去年同期虧損 1500 萬元顯著改善，每股純益 0.16 元，公司樂觀看待今年第二季新增產能開出後，對營收的挹注效果，桓鼎今年單月營收逐月創新高，4 、5 月營收都已站穩 2 億元大關。

桓鼎 - KY 生產的金屬建材，包括龍骨、金屬天花及金屬隔板，過去以中國及東南亞等亞洲為主要銷售地區，總經理莊宏偉指出，過去金屬建材銷歐美比例在 20% 以下，目前規劃透過大型市場通路，積極擴增在美國市場的銷售規模，預估在美國需求推升下，可望獲得成果。

桓鼎 - KY 持續擴建金屬建材產能，中國鎮江新廠在第二季投產，年產能 140 萬平方米，是過往金屬天花產能的兩倍，而鎮江廠原址產線將專注生產金屬隔板，因此，金屬隔板年產能將由原先的 70 萬平方米提升到 140 萬平方米。