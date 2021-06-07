元大證決定陽明詢圈現增新股

貨櫃三雄疫情中受惠全球運價竄升，營運績效開紅，特別是近年幾乎年年虧損的陽明（2609-TW），在 3 月 25 日的董事會通過 109 年度財務報告，全年稅後純益 119.77 億元，年增近 380%，每股純益 (EPS)4.51 元，一口氣弭平過去 2 年虧損，其中，去年第四季稅後純益 101.26 億元，年增 1126.98%，每股純益 3.8 元，創單季獲利新高紀錄，今年第 1 季更繳出每股盈餘 7.49 元的亮眼成績。

但同時，董事會也決議以詢價圈購的方式，辦理現金增資 3 億股，除了一成留給員工認購外，其餘 9 成採取全數詢圈的方式，「過去被迫減資、現在獲利正好，卻也吃不到增資機會」，此舉引來小股東忿忿不平。

這次陽明詢圈現增案，能夠透過詢圈獲得新股者，全數都由承銷商元大證券決定。此制度在市況不佳、投資人參與較不熱絡時，透過承銷商配售承銷管道，可有效提高企業籌資之確定性。但目前，陽明獲利正好股價有機會高過發行價，新股特定人有機會賣股賺資本利得；換句話說，小股東就算看好後市，仍得透過次級市場買入，面對現增後股本膨脹的影響。

陽明表示，增資是為了強化公司資本結構，透過現金增資採詢價圈購，有利於券商安排認購的確定性，保障所有股東權益；且股票價格隨時都在波動，無法得知未來增資案進行時的訂價與目前市價孰高孰低。公司的顧慮看在陽明小股東眼裡，卻另有一番完全不同的感受。