原物料避險基金今年大豐收 首季已吸引4.92億美元資金流入

專注於大宗商品的避險基金在 2021 年大賺，使得長期以來一直對這類基金保持謹慎的投資者，重新將資金注入，與過去幾年形成鮮明的對比。

Hedge Fund Research 數據顯示，今年前 3 個月，原物料避險基金吸金 4.92 億美元，超過去年全年淨流入總額 50% 以上。在此之前，在 2016 年至 2019 年，這類基金淨流出 98 億美元。

眾多基金在今年成為大贏家，包括由著名石油投資者 Pierre Andurand 經營的基金。知情人士表示，他的大宗商品基金在今年截至 5 月底，已經大賺 27%。他旗下的另一檔增強型基金的報酬更來到 33%。

同時期，總部在英國的 Odey Asset Management 多空股票基金，報酬率為 10.7%，它主要押注大宗商品，英國避險基金 Westback Capital Management 計算至 6 月 2 日，漲幅高達 75%。

加拿大原物料基金 Auspice Capital 也漲了 17.7%，這支基金主要透過電腦演算，投資大宗商品領域，金屬、咖啡和糖的上漲都幫助了基金的強勢。

Westbeck 聯合創辧人 Jean-Louis Le Mee 指出，整個大宗商品的上升趨勢完好無損，而他們認為石油還將爆發，整體可能會在這個周期再創新高。

根據 eVestment 的最新業績數據，大宗商品避險基金在 4 月份的表現為 6.5%，遠遠超過整體避險基金 2.5% 的平均回報率。