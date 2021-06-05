〈國內疫情升溫〉智邦竹南廠一員工確診全廠快篩 後續人員機動調整

苗栗科技廠疫情蔓延，苗栗縣政府證實，網通大廠智邦 (2345-TW) 竹南廠也有 1 名員工確診，對此，智邦指出，自 6 月 4 日起，依計畫針對廠區進行全員快篩作業，後續將根據快篩結果與廠區所在地疫情狀況，針對整體人員工作進行機動調整配置。

智邦表示，自 5 月中起，即於竹南廠啟動分層分流工作機制，並升級工作與休息區域防疫措施，包含獨立電梯使用、各樓層採分層管理，並使用隔板用餐休息、抽煙區設立隔板及分流管理、工作與休息區域均採行分區管制，同時各廠區與辦公室也停止跨區工作往來。

而因應近來苗栗地區疫情變化，智邦表示，自 5 月底起，除原有防疫措施外，陸續採取多項防疫升級措施，也比對近期竹南地區確診病例足跡，對全廠員工進行詢問了解，針對有足跡重疊者，進行健康管理或必要隔離措施，並安排接受採檢。

此外，智邦表示，自 6 月 4 日起，已依計畫針對廠區進行全員快篩作業，篩檢人數預估 1500 人，若員工有快篩陽性情形，除了要求停止工作外，並立即安排隔離與採檢，同時根據快篩結果與廠區所在地疫情狀況，針對整體人員工作進行機動調整配置。

智邦透過工作小組編制，了解同事防疫相關需求，每日供應配發每位同事酒精與消毒液，供個人防疫與環境清消。