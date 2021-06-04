〈貴金屬盤後〉小非農亮眼 美元走強 黃金挫至2週多最低點

週四 (3 日) 交易，黃金期貨價格下跌，未能守住 1900 美元重要關卡，跌至 2 週多最低收盤價，係因 5 月小非農數據公布後，美元走強。

Metals Daily 執行長 Ross Norman 表示，今年 3 月迄今黃金上漲了 13%，雖然這一點看起來令人印象深刻，但事實上市場信心一直很脆弱，動能也在減弱，到週四公布 ADP 小非農數據後，黃金價格迎來修正。

「黃金看起來似乎觸頂了，加上一些獲利了結的交易，加速了金價下跌，黃金將自此重建。」他說。

「就目前而言，投資者仍舊失望的是，黃金似乎放棄了許多其他大宗商品所獲得的顯著收益，尤其黃金特別適合這樣的條件，也就是說近期內出現通膨的環境。」Norman 說。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 36.60 美元或 1.9%，收每盎司 1873.30 美元，為 5 月 18 日以來最低收盤價。

週三黃金期貨收在 1909.90 美元，為最近期契約自 1 月 7 日以來最高收盤價。

美國週四 (3 日) 公布最新 ADP 小非農就業數據，5 月私營部門新增就業約 97.8 萬人，遠優於分析師預期的新增 68 萬人，並寫下去年 6 月以來最大增幅。

與此同時，政府數據顯示，美國初次請領失業救濟金人數下降 2 萬人，達 38.5 萬人，為連續第五週下降。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，「就業成長是美元和黃金短期趨勢的關鍵。」

在上述數據公布後，ICE 美元指數上升 0.7%。美元上漲不利美元計價的大宗商品，例如黃金，因為這會削弱海外投資者的興趣。

然而，Karnani 質疑黃金是否在小非農數據公布後，形成了短期峰頂，並稱週五公布的非農就業數據將決定一切。

「倘若 5 月的非農就業新增超越 70 萬人，連同其他積極的參數，那麼黃金將形成短期頂部。」

經濟家預期，週五非農就業新增人數將達 67.1 萬人。

7 月白銀期貨價格下跌 73 美分或 2.6%，收每盎司近 27.48 美元。

8 月黃金期貨價格在週三電子盤交易小漲，因為 Fed 當日公布的《褐皮書》顯示通膨壓力仍在上升。

由於投資者擔心通膨，以及擔憂 Fed 的應對方式，所以向來被視為對抗通膨的傳統避險工具如黃金和其他貴金屬等一直走高，尤其是美國經濟自疫情中復甦回來，但仍有通膨上升跡象。

費城 Fed 主席 Patrick Harker 週三表示，現在是時候該開始討論縮減 Fed 每月 1200 億美元資產購買計劃的時間表了。Fed 週四表示，將出售疫情大流行期間購入的公司債券投資組合。

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