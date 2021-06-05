〈熱門股〉貨攬三雄股價周漲幅3成起跳 同創史上新高

隨著海空運運價持續維持高檔，在航商股價飆漲後，本周輪到貨攬三雄接棒，中菲行 (5609-TW) 周漲近 50% 衝破百元大關，台驊 (2636-TW) 周漲達 41%，而捷迅 (2643-TW) 漲幅也達 36%，包辦本周前 5 大飆股 3 個席次，並連袂寫下歷史新高價位。

台驊日前公布自結 4 月每股純益衝上 2.98 元，已達到第一季獲利的 8 成水準，甚至超越萬海 (2615-TW)4 月 EPS 2.75 元，令市場高度期待其第二季獲利表現。

在台驊的領軍下，同樣以海空運貨物承攬為主要業務的中菲行，以及國際空運快遞業者捷迅也掀起比價行情。

台驊指出，6 月底前全球塞港問題不可能緩解，而第三季又進入傳統旺季，運價將持續處在高檔。

而空運方面，由於近來飛美國線運價平均上漲達 25-35%，預料到第三季前轉跌不易。

上海航交所公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續漲 117.31 點至 3613.07 點，長程線運價全面上揚，美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 報價首次突破 8000 美元，續寫新高，業內人士透露，萬海 (2615-TW) 6 月 18 日開啟的美東新航線，每 FEU 報價甚至已喊到超過 12000 美元；整體來看，目前尚未看到運價回檔跡象。