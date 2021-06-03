〈宏碁展望〉泛亞區上半年可望年增5成 積極爭取印尼、日本標案

宏碁 (2353-TW) 泛亞營運總部總經理侯知遠今 (3) 日表示，宏碁亞太區上半年受惠新興市場復甦、教育標案挹注，首季出貨年增逾 5 成，力拚第 2 季維持相同動能，展望下半年也將積極爭取印度、日本等國家教育標案。

侯知遠表示，第 2 季泛亞區筆電仍維持強勁成長動能，預期年對年將大幅成長，但還要觀察 6 月出貨狀況，以台灣區為例，5 月中旬國內疫情爆發引爆筆電搶購潮，當時宏碁通路一天的銷售量暴增至過去一個月的量，統計這幾周銷售量也較過往平均增加 3-5 倍。

隨著筆電需求強勁，侯知遠指出，通路庫存仍偏低，預期需求將持續至下半年，除了台灣外，印尼、日本、菲律賓、泰國等地區需求也維持強勁，下半年將擴大爭取各國教育標案，其中，日本繼去年 GIGA 教育標案後，今年將有高中教育筆電採購案，印尼教育標案數量也預計將有 30-40 萬台。

侯知遠進一步表示，印度市場成長則相對放緩，主因是印度疫情升溫衝擊，雖然宏碁在印度主要以商用機種為主，商用與消費產品各占 6:4，加上既有通路庫存支應，目前影響有限，但後續還要觀察下半年標案是否延期。

此外針對印度市場布局方面，侯知遠指出，先前提出印度標案在當地設廠生產的計畫方向不變，也開始與相關 ODM 討論計畫中，不過受疫情影響，討論暫時擱置，但長期印度製造的趨勢與方向不變。