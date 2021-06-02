友達深化與宏碁合作 MiniLED獲電競筆電導入

面板大廠友達 (2409-TW) 近年積極布局 Mini/Micro LED 下世代顯示技術，繼去年首度將 MiniLED 導入創作者筆電後，今年也攜手品牌大廠宏碁 (2353-TW) 推出搭載 MiniLED 的 Predator 電競筆電。

友達表示，將把新一代 AmLED 顯示技術導入宏碁最新款電競筆電 Predator Helios 500 中，提供 17.3 吋 4K 120Hz、高對比、高亮度的 MiniLED 電競筆電顯示面板，提升玩家遊戲體驗，目前 MiniLED 也已陸續導入創作者、電競筆電中。

友達指出，MiniLED 技術已達可量產、商業化階段，隨著產品線陸續導入、布建，MiniLED 畫質呈現上也可望優於 OLED 面板，產品應用將逐步從中高階商用筆電、顯示器，擴大導入各應用，也已推出醫療用 MiniLED 顯示面板，預期相關應用將在今明兩年逐步發酵。

主要產品線方面，友達認為，電視產品將持續朝向大尺寸、高階發展，今年上半年整體高階、8K 無邊框系列產品相較去年成長近 5 成，IT 產品也持續受惠遠距商機，其中，又以教育 Chromebook 面板需求最為強勁，預期動能將延續至下半年。

此外，友達也深度與宏碁合作，因應未來永續環保趨勢，也加入宏碁發起的 Earthion 永續平台，並攜手推出首款環保概念筆電 Aspire Vero，除導入再生民生塑膠製品廢料 PCR、回收玻璃基板外，在筆電面板背板也採用回收鋼材，致力零廢棄產品應用。