銀髮族財富管理糾紛多 金管會首度啟動專案金檢

65 歲以上銀髮族為銀行財富管理大戶，但客訴糾紛卻頻傳，為防堵理專不當銷售，金管會今 (3) 日表示， 5 月起已首次啟動銀髮族理財的專案金檢，預計檢查 10 家銀行、6 家壽險公司、3 家證券商及 6 家信合社，預計 7 月底前完成。

據金管會統計，截至今 (2021) 年 3 月底，35 家國銀 65 歲以上客戶數有 97 萬多人，共買了近 3 兆元財管商品，占銀行財富管理業務的 28%，占全行資產 16%；其中，有超過 14 萬的銀髮族，透過銀行購買投資型保單、金額逾 3700 億元；17.7 萬名銀髮族買高收益債券、金額達 2600 億元；投資衍生性金融商品則有 1.4 萬人，金額 526 億元。

銀髮族雖然愛進行財富管理理財，卻常因為不是真正了解所買的金融商品，導致糾紛頻傳，金管會統計，近三年銀行的銀髮族客訴案超過千件，和解金額 9300 萬元。

有鑑於此，金管會檢查局於 5 月首度啟動銀髮族理財的專案金檢，以業務、申訴等綜合指標，選出 10 家銀行。不只針對銀行業，檢查局也將金檢 6 家壽險公司、3 家證券商及 6 家信合社，合計 25 家金融機構。

檢查局副局長陳在淮表示，不過因為 5 月中旬疫情升溫，檢查局暫時無法進行實地金檢，因此改為填表及抽查資料方式，雖然效果會比實地查核略減，但為了避免業者亂填或美報資料，檢查局會用各種方式「勾稽」進行查核。

此外，陳在淮表示，這波專案金檢的時間會拉長，原本預計 7 月上旬完成，目前會努力在 7 月底完成。就算這次沒有被選中的金融機構，檢查局也會在一般金檢進行銀髮族理財的查核，也就是說，除了被選中的 25 家金融機構，金管會將擴大金檢範疇。