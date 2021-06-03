【野村投信】籌碼乾淨的電子股

焦點訊息：

上海航交所 SCFI 美西線報價意外下跌，最新價每 FEU 報 4,416 美元，週跌幅約 8.8%，反映美國與歐洲的塞港情況因疫情受控而逐步緩解。至於中國出口美西的運價指數小漲，第三季傳統旺季題材使報價暫時維持高檔。

央大台灣經濟發展研究中心公布 5 月消費者信心指數讀值 74.88 點，月減 2.4 點創近四個月新低。其中 6 項調查指標全面下滑，其中的股票投資信心不僅終止 6 連升，且同創近四個月新低，成為下跌幅度最大的分項指標，反映 5 月份台股的快速震盪修正格局。

經理人觀點：

通膨可望見頂，下半年略為和緩：

通膨是近期全球投資人最關切的風險因子。受到供應鏈不順與原物料短缺影響，外加去年的超低基期及美國解封推升了短期通膨數據，但也大幅增添第二季通膨年率成為今年峰值的可能性。我們認為今年的通膨無害，對企業基本面難以產生實質威脅，主要多屬情緒面的影響。更何況從歷史數據來看，股票在良性的通膨環境下具有不錯的表現機會。

5 月的台股過度修正：

反映突如其來的本土疫情，5 月的台股成為全球最弱股市，不過由於疫情影響侷限於民間消費，我國出口產業未受太大波及，以致各家經研機構普遍預估三級警戒對今年的 GDP 衝擊不超過 0.5 個百分點。基於上述，我們認為 5 月初至 12 日盤中低點合計 16% 跌幅的急挫，除了將疫情對台股影響的最壞情況一次反映，更是過度反應。考量美國解封後在消費端的高潛能，預期我出口產業前景處於順風期，我們重申近期台股拉回買進的觀點未變。

電子雜音創造中線買點：

近期電子股的雜音不少，包括上週我們談到的手機產業，以及個人電腦 (PC) 等，以致近期相關標的走勢轉弱。不過我們在解讀這些雜音時，發現其多半偏向短期因素。其實第三季伺服器、車用相關、筆電(NB)、DRAM 及網通等需求不容輕忽，某些結構性變革會對長期趨勢帶來正面影響，而非隨著疫情告終就會大幅消退，讓我們交給時間來驗證。

誰是航運股的最後一隻老鼠：

放眼國際航運股，台灣的表現勇冠全球，令人眼界大開。航運三雄市值佔台股比重僅 3.3%，但投資人見到的是運輸類股每日成交值佔大盤三至四成比重，半導體股比重落至三成以下的奇特景象，這也導致了如今電子股基期低、籌碼乾淨的局面。反觀兩個月股價上漲 3~4 倍的航海王，究竟要用今明兩年何種業績增幅來支撐，就讓我們拭目以待。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】