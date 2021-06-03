【台新投信】美國REITs成長加速 不畏通膨壓力 資金擁護 長多行情來臨

台新投信表示，美國新冠疫苗施打加速，已超過五成人口施打第一劑，此外，拜登提出新基建計畫與美國家庭計畫，使得美國 REITs 各產業皆同步復甦，第一季財報近八成優於預期，創史上最佳季度，另外，幾乎所有商業租賃契約都有防通貨膨脹的條款，租金會隨著高通膨而增加，REITs 不畏通膨壓力，吸引國際主被動基金湧入美國 REITs，據統計，今年來第一季累計流入金額高達 32 億美元，一反去年一整年流出 108 億美元的頹勢，美國 REITs 在利多匯集下，將迎接長多行情。

台新北美收益資產證券化基金 (本基金配息來源可能為本金) 經理人李文孝指出，美國 REITs 各產業呈現百花齊放榮景，第一季租金收取與承租狀況持續改善，部分產業租金亦開始上調，多數公司調高今年獲利展望。工業類持續在景氣高峰上，高階物流中心需求暢旺，第一季新約租金持續提升 10-15%，承租率也提高；數據中心受惠企業外包與雲端應用大幅增長下而獲利大幅成長；電信業者對 5G 資本支出將加速對租賃電塔業者的成長動能有保障；住宅租金亦開始使觸底反彈，承租率也提高，連過去幾年弱勢的零售業者也開始上修獲利。分析師估計 2021 年美國 REITs 整體產業獲利將成長 5.6%。

李文孝表示，REITs 主要收入為不動產租金，股息收益較穩定，一般配息也會來得較高，相對具保值力，也有很多投資人會利用 REITs 的特性來做為生活中固定現金流的收入。另從基本面分析，美國房市供需失衡下市場的待售房屋為 1978 年來最少，由於目前營造商缺工問題本已相當嚴重，新冠肺炎導致問題更大，短期不動產供需不平衡問題難以解決，高盛因而預估今明兩年美國房價將出現 2 位數的漲幅，REITs 的保值價值進一步提升。

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