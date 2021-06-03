【Wen姐筆記】補缺口 PK 校正回歸？雷區火線角力

台股昨日周選擇權結算，果然又出現莊家上沖下洗，加權指數以小漲 2.66 點，17165.05 點作收，成交值放大至 5407 億元。台股目前正面臨實施新冠肺炎二級警戒前的跳空缺口，不過昨日確診人數與校正回歸人數增加，加上民間疫苗採購

並無新的進展，台股多空也正在雷區火線進行角力! 17133 成為重要觀察位置!

關鍵點位為 17053、17168 與 17222 點。

多方要繼續執行補缺口任務，17100 點成為觀察重點，兩端哨站為 17082 點與 17114 點，但如棄守 17053 點，需提防再度退回 17000 點城池攻防。17133 點以上，進入掃雷區，闖過 17168 與 17200 點，17200 點兩端哨站為 17186 與 17222 點。但如多方輪動策略得宜，將有機會繼續挑戰 17253 與 17300 點城池，17300 點兩端哨站為 17282 與 17333 點! 必須站穩 17333 點，才有機會再往 17400 點城池推進!

但如失守 17053 點，進入 17000 點保衛戰，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023 點，棄守則多方壓力大增，16944 點為本波攻勢最後防線! 如棄守需提防短線獲利下車賣壓湧現，恐回測 16900 點與 16853 點，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點，如再棄守 16853 點，則須提防出現多殺多!

台股昨日仍然動用航海王與鋼鐵人穩住盤勢，發布訊息將在美國大舉擴產的台積電，昨日試圖衝關 600 元無功而返。看來台股能否順利回補 17300 點缺口區，台積電與電子半導體族群仍扮演重要角色。不過這回合多方採取電子與傳產蹺蹺板的策略，千萬得留意不能掉球，如出現電子與傳產同軟，本波攻勢也恐將告一段落! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)