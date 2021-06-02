佳凌4月營運下滑單月獲利縮水 前4月EPS 0.26元

光學元件廠佳凌 (4976-TW) 今 (2) 日公布自結，4 月稅後純益 200 萬元，較去年同期虧轉盈，但較 3 月下滑，每股純益 0.02 元，加計第一季財報，前 4 月每股純益 0.26 元。

佳凌今年 4 月因客戶針對部分零組件短缺而調節訂單影響，營收下滑到 1.43 億元，不過前 4 月營收為 6.19 億元，年成長 117.54%。

由於新冠肺炎疫情帶動安控視訊及車用需求，引爆佳凌營運去年第三季擺脫谷底轉虧為盈，接單暢旺下，今年第一季稅後純益 2791 萬元，每股純益 0.24 元，前 4 月稅後純益 2991 萬元，每股純益 0.26 元。

佳凌擬發現增股 2 萬張籌資，已在 28 日獲金管會申報生效，依佳凌申報資料顯示，現增案暫訂以每股 82 元溢價發行，如依規劃完成將募得 16.4 億元，為佳凌上市以來最大規模籌資案，募得資金將用於充實營運資金及購置機器設備需求。

同屬光學元件廠的先進光 (3362-TW) 4 月營收 3.42 億元，稅後虧損 970 萬元，較去年同期由盈轉虧，單月每股虧損 0.08 元。

先進光第一季稅後純益 3427 萬元，前 4 月稅後純益 2457 萬元，以目前股本 13.15 億元計算，每股純益 0.19 元。