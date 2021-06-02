三大法人終結連3買 內外資連袂大賣面板雙虎

台股今 (2) 日多空激烈交戰後，尾盤前加權指數翻紅，終場以 17165.04 點作收，小漲 2.66 點，不過，三大法人終結連 3 買，外資、投信均轉為賣超，同步賣超面板雙虎，賣超群創逾 6 萬張最多。

三大法人今合計在集中市場賣超 75.26 億元，其中，外資終結連 3 買，轉為賣超 94.46 億元，投信賣超 3.84 億元，僅自營商維持買超 23.05 億元，呈現連 4 買。

外資賣超集中在海運股和電子族群，遭賣超最多者是群創 2.7 萬張，其次為長榮 2.25 萬張，益航近 2 萬張，陽明 1.85 萬張，鴻海 1.3 萬張，友達逾 1 萬張，群光 9000 餘張，廣達逾 8000 張，緯創和國喬均超過 7000 張。

而外資買超前 10 大標的則有中鋼近 3.1 萬張，新光金 1.58 萬張，華航和中石化均超過 9000 張，台泥和中信金均超過 7000 張，台橡和力鵬在 6800 張上下，金像電和元大金均逾 6000 張。

投信今日賣超前 10 大標的也集中在電子股，群創遭賣近 3.3 萬張，友達 2.5 萬張，華邦電 6600 餘張，中鴻逾 3600 張，威剛和敦泰均超過 2000 張，金居 1600 張，仁寶超過 800 張，台橡和中興電也遭賣 700 張。

不過，投信加碼非電族群，續買超長榮 6600 張，緯創 5300 餘張，大成鋼 3700 張，亞泥近 2000 張，元大台灣 50 反 1 和陽明均超過 2000 張，中鋼 1400 餘張，永豐餘 1300 餘張，國泰金和長榮航 1200 張上下。

法人認為，指數來到萬七關卡後多空劇烈交戰，仍有待時間整理並放量上攻能化解上方壓力區，由於國內疫情尚未有緩和跡象，近期盤勢不穩，也將使個股的震幅會開始加大。

元大投顧進一步指出，5 月下旬起已見到部分電子次產業如 IC 設計、面板、載板、驅動 IC 等逐漸加溫，隨著 6 月不少蘋果零組件開始拉貨，且下半年的電子業旺季將至，電子股有機會重回主流，在此之前，上檔空間恐將有限，仍以族群的輪動為主。