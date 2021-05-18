〈陸港盤後〉陸股漲多陷盤整 恒指延續強彈走勢

美股回檔，不過未影響陸股開盤，週二 (18 日)A 股三大指數開高後呈現震盪，盤中生技類股出現回檔，導致創業板指在連續兩個交易日大漲後出現回檔。而上證及深證兩指數則是在平盤附近狹幅震盪，而在尾盤時段上證逐漸拉升，收在今日最高點。

今日滬深兩地指數成交量能急縮，跌破 8 字頭，成交金額來到人民幣 7521 億元，較前一個交易日大減人民幣 1780 億元。

港股方面，雖然美股走軟，投資人關注 FOMC 會議記錄，不過不影響港股走勢。今日港股開高後，在中國移動 (941-HK)、三大能源股的帶領下，恒指重新站回 10 日均線，隨後便在 28500 點～28650 點之間盤整。

盤面上，中國移動因宣布回歸 A 股掛牌，刺激股價大漲 3%，另一方面國際油價勁揚，中國三大能源集團中國石油 (857-HK)、中國石化(386-HK)、中海油(883-HK) 紛紛狂飆逾 3.5%，均成為帶動恒指上揚的主因。

科技類股方面，今日將公布財報的百度 (9888-HK) 上漲 2.1%、小米 (1810-HK) 上漲 1.5%、阿里巴巴 (9988-HK) 與騰訊 (700-HK) 均上揚 1%。

截至收盤，上證綜指上漲 0.32%，報 3529.01 點；科創 50 指數下挫 0.55%，報 1321.64 點；深證成指小跌 0.04%，報 14450.6 點；創業板指下跌 0.73%，報 3090.12 點。

恒生指數上漲 1.42%，報 28593.81 點、恒生科技指數上漲 1.53%，報 7817.69 點。

北向資金進出方面，由於港股明 (19) 日休市，因此滬港股通今、明兩日暫停交易。

法人觀點

國泰君安認為，指數在連續兩個交易日快速拉升後一如預期出現回檔，而在短線回檔後指數仍有上漲空間。而大趨勢仍處於區間震盪格局。上證 3500 點上方套牢賣壓較為沈重。此外，目前市場仍面臨多方面因素干擾，一方面是通膨預期帶來的貨幣緊縮預期，另一方面是疫情的不確定性變化，兩者都將抑制市場風險偏好持續走高。指數大致而言是處於上有壓、下有撐的區間震盪走勢。