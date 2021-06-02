國泰金減碳排入高階主管KPI 2030年前全面使用再生能源

國泰金控 (2882-TW) 減碳腳步未曾停歇，即將邁入 60 週年之際，國泰金控今 (2) 日宣布，國泰金控暨旗下各子公司將更積極進行「零碳營運轉型」，擬把營運減碳排入高階主管年度 KPI，並承諾接軌全球再生能源百分之百倡議「RE 100」，於 2030 年全面使用再生能源。

國泰金控表示，該金控早於 2017 年設定集團五年減碳 5% 目標，2020 年累積減碳達 6.76%，提前達標。然而近期疫情復燃、水資源不穩定，在在顯示個人及企業皆無法置身事外，尤其氣候行動刻不容緩，因此，國泰承諾提高再生能源使用比率，透過與售電業者合作，國泰金控、國泰人壽、國泰世華銀行及國泰產險總部，預計在 2025 年之前達成百分百使用綠電，而國內所有營業據點則於 2030 年達到 100% 使用再生能源。

其中，國泰世華銀行已配置智慧電錶，導入可視化管理能源方案；國泰人壽透過能源盤點，逐步汰換老舊設備，更藉由使用再生能源設置太陽能板及推動綠建築設計，落實減碳，回應《巴黎氣候協定》的目標。



國泰金控總經理李長庚表示，氣候衝擊影響頻率及規模越趨嚴重，2050 年淨零碳排是聯合國等機構積極推動的目標，為緩解氣候風險，低碳轉型是國際共識、政策方向，也是國泰的目標。國泰為落實此目標，不僅李長庚的個人年度目標中，與減碳成效相連結，國泰各子公司總經理紛紛響應，將減碳目標作為管理上重要目標，列入年度 KPI，實現國泰「打群架、共減碳」的決心，期待帶動組織零碳營運轉型。

除了營運減碳，國泰金表示，該金控亦重視投資對象的議合，並將氣候變遷定為國泰投融資對象議合主軸之一，因此於 2017 年起每年舉辦氣候變遷論壇，2020 年更擴大為永續金融暨氣候變遷高峰論壇，出席公司占台股總市值逾七成、占台灣碳排量四成，並於論壇中發表台灣近 6 年來最完整的「永續投資調查」，同時國泰也將該論壇視為議合的平台。

淨零碳排已成為全球共識，「低碳製造」將成為台灣企業競爭力勝出關鍵，國泰金表示，該金控除了自主節能，導入數位化能源管理方案，提升建築能效，更積極導入綠色能源，推動集團零碳轉型。