外資買超力道略為縮手 前十大有六檔航運股

台股今 (1) 日上漲 93.95 點，收在 17162.38 點。三大法人同站買方，合計買超 43.77 億元。其中，外資買超手筆縮至只有 21.67 億元，操作大舉鎖定航運股，買超前 10 名中，有 6 檔是航運類股。

外資及陸資買超 21.67 億元，投信買超 7.32 億元，自營商買超 14.78 億元，三大法人合計買超 43.77 億元。而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 835 口至 5542 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 525 口至 25277 口。

外資今天加碼的前 10 大個股中，有 6 檔是航運股，其中，長榮獲買超 19,269 居冠，陽明 16,196 張為第二名，益航 10,298 張為第三名，第四名是華航的 8,707 張，慧洋 - KY 以 5,881 張、長榮航的 5769 張分居第 9、10 名。

其餘也在外資前 10 大的另外 4 檔個股為：大成鋼、新光金、中纖、和桐。

外資大砍面板股，其中，面板雙虎分別居賣超冠亞軍，賣超前 10 名分別為：友達 87,929 張、群創 71,426 張、期富邦 VIX 也遭賣 11,743

張、中橡 10,746 張，其餘彩晶、華邦電、中鋼、聯電、富喬、中信關鍵半導體。

投信買超前 10 名：群創 16,292 張，其餘依序為緯創、友達、景碩、華邦電、台玻、永豐餘、聯電、聯強、全新。

投信賣超前 10 名：裕民、天鈺、金居、長榮、遠東新、南紡、台橡、陽明、威剛、微星。

自營商買超前 10 名：期富邦 VIX 達 18 萬 1,018 張，華頓 S&P 布蘭特正 2 達 12,732 張，其餘為元大 S&P 石油、元大高股息、長榮航、彩晶、台玻、華邦電、大成鋼、長榮。

自營商賣超前 10 名：中信關鍵半導體 27,201 張、元大台灣 50 反 1 遭賣 25,185 張，其餘為群創、富邦臺灣加權反 1、元大滬深 300 正 2、中信中國高股息、國泰臺灣加權反 1、聯電、國泰中國 A50、友達。