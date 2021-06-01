疫情嚴峻 防疫保單熱賣500萬件 疫苗險也銷售30萬張

國內新冠疫情嚴峻，也讓全民瘋搶防疫保單，據金管會最新統計，截至昨 (5/31) 日為止，防疫保單已賣破 500 萬件。此外，疫苗議題近期延燒，儘管因為疫苗不夠，一般老百姓上不能施打，但疫苗險也是熱賣，自 4 月 17 日正式開賣一個月以來，已經賣出超過 30 萬張。

據保險局統計，截至昨日為止，國內 11 家產險、31 張防疫保單共計已銷售達到 504 萬件，總交易金額達 25.86 億元。至於理賠方面，合計理賠 1237 多件，已賠付為 9339 多萬元。

其中，台產目前核保出單共計 287 萬件，理賠 878 件，占總理賠件數的 71%，總理賠金額為 8433 萬元，顯示隔離就賠的防疫神單，的確因為疫情嚴峻，有許多保戶符合理賠要件。

此外，民眾投保疫苗險也相當踴躍，據保險局最新統計，自 4 月 17 日正式核准富邦產、安達產險銷售，加上近期核准兆豐產險加入開賣疫苗險，截至昨天為止，總承保達到 30.9 萬件，總銷售金額達到 8938 萬元，因為疫苗險平均每件約 289 元而已、比較便宜，所以賣得相當快速。

為方便民眾在線上投保防疫保單，6 月起開放防疫綜合險可網路投保，除了台產（2832）隔離檢疫保單已停售外，所有防疫保單都可在線上透過非接觸方式快速買到，而且保費更便宜，此外，壽險業也有許多免等待期並附加多項染疫增加理賠的「泛防疫保單」在熱銷。不過，民眾在投保前還是要了解各家理賠條件後，再進行投保。