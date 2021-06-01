〈書摘〉會賺錢的人，說話永遠二選一：年收破億的20個致富語法

【前言】會賺錢的人用「二選一」語法，讓對方絕對無法說「NO」

目前我的年薪是一億日圓以上，總資產約三億日圓。以世俗標準來看，我應該算得上是「會賺錢的人」。

但是這並非偶然。我認為我之所以能致富，是因為我學會了「致富語法」。

會賺錢的人，有著「共通的說話方式」。

讓對方「想要說話」的語法，讓對方「想要考慮」的語法，

讓對方「想要行動」的語法，讓對方「想要購買」的語法。

這些語法的共同特徵，就是能夠驅動人、驅動工作、驅動組織、驅動金錢，或許也可以說是「賺錢的語法」。

這些語法不只是有說服力，還能讓人無形中感受到熱情及堅持，而且不會讓人覺得不快。

以「致富語法」說話，對方不會說「NO」，如果能模仿此一特質，那任何人都有賺大錢的可能。

本書將盡可能介紹我所知道的「致富語法」，當然除了方法之外，我還會分析所看過、聽過會賺錢的人所說的話，將所有實證有效的重點都羅列出來。

會賺錢的人「只準備兩個選項」

「致富語法」之一，就是「二選一」的語法。

「二選一」是有明確的理由。

工作自不待言，人生所有重要的事情，都是「二選一」，是成功，或是失敗，僅此而已，沒有第三個選項。

請想一想，一旦有第三個選擇，工作心態一定會搖擺不定。

人生重要的事物本來就都是「二選一」，所以「思考第三選擇」這件事本身就是浪費時間。

請隨時以「二選一」的方式思考，也請用這種心態來工作，你的說話方式就會自然變得有說服力。

當然，我身邊那些會賺錢的人，總是以「二選一」的思考模式來說話，因此說服力非同小可。諸如：

要贏？還是要輸？要做？還是不做？

賣得掉？還是賣不掉？賺得到錢？還是賺不到錢？

以我來說，最後的「賺得到錢？還是賺不到錢」是等同於「賺錢嗎？還是死？」的嚴重程度（笑）。

不論如何，都請以「二選一」的方式思考、說話，這才是「賺錢的王道」。

讓對方心甘情願回答「YES！」

在此要介紹「讓對方絕對無法說『NO』」的技巧，這也是由「二選一」發展而來。

這個時候不需要「想賺錢？還是死？」這麼極端的二選一，而是「想賺錢嗎？想致富嗎？」像這樣不論選哪一個都會成功的「幸福二選一」。

尤其是第一線工作的屬下，在能得到的訊息比主管豐富的狀況下，最有效果。

例如有 A 案和 B 案，以實作的層面來說，怎麼看都是 A 案比較有效率，而且能活用於生產。但此時不懂得賺錢的人，會不假思索地同時把 A 案和 B 案呈給主管。

這種作法真是愚昧至極。

因為主管很有可能並不了解 A 案的效率性和生產性，結果就與屬下的意見相左，選擇了 B 案。

會賺錢的人在這種狀況下，絕對不會呈報「A 案和 B 案」，而是「A 案和 A’案」，這就是「讓對方絕對無法說『NO』」的語法。

上述的「A’案」是「A 案」的修正版，也就是說，主管的「二選一」不管哪個都會成功。

具體一點來說明吧，例如以「資料應該用電子檔？還是紙本？」為例。事實上，這是我在勤業眾信會計師事務所（以下簡稱勤業眾信）時的真實案例。

當時是紙本調查書過渡到電子調查書的時期，「資料要用電子檔？還是紙本？」在公司內部也是一大難題。

但是以現場作業的人而言，「紙本」根本無法與「電子檔」相提並論。

不論在製作、保管、檢索等各方面來看都是「電子檔」比較有效率，更有成效，所以這時候更應該不是「A 案或 B 案」，而是「A 案或 A’案」。

╳「資料要做成電子檔嗎？還是紙本？」

○「資料要做成 Excel 檔？還是 Word 檔？」

當時還是有些主管認為「紙本資料比較容易閱讀」，這個時候給主管「B 案（紙本）」的選項，無異於把沉睡中的獅子叫醒，所以才把「B 案」跳過，只提出「A 案和 A’案」。

這就是會賺錢的人「讓對手絕對無法說『NO』的方法」。

來源：如何出版