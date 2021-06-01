〈鴻準展望〉配合鴻海推電動車、機器人新業務 今年目標三率三升

金屬機殼大廠鴻準 (2354-TW) 董事長李光曜指出，今年將配合集團「3+3」策略規劃，推展新業務主軸電動車與機器人，同時優化目前業務質量，拉升高毛利產品比重，改善合併損益表，今年以三率三升為目標。

李光曜去年 6 月 24 日正式以鴻揚創投代表人身份擔任鴻準董事長。

今年全球經濟環境，李光曜在營業報告書中指出，由於去年基期相對低，且隨著各國新冠疫苗陸續施打，加上全球政府的財政激勵措施以及央行的貨幣寬鬆政策，將拉抬全球經濟成長。

李光曜盤點鴻準三大營運策略，包括銷售策略、生產策略以及研發策略，首先將配合母公司鴻海 (2317-TW) 集團「3+3」的規劃，推動電動車與機器人新業務，拉升高毛利產品比重，並把握現有優質客戶，引進有未來前景的重要策略性客戶，也利用集團槓桿適時切入電動車、5G 與機器人等領域客戶。

李光曜強調，鴻準不以殺價競爭為手段，而以提升附加價值為目的，除透過強化精密技術提升價格談判力量，也將透過量產能力優勢拉高整體產品單價，至於低毛利產品與產品生命週期接近後段的產品，則以維持產品單價為主。

生產策略方面，鴻準生產地點考量 EMS 大廠地理位置，降低運輸成本與提升服務品質為考量重點，同時也加大低成本地區的生產比重，並持續提升自動化比重，改善生產成本結構，拉高人均產值。

鴻準過去因側重在工程問題解決，未來將聚焦於基礎研發、精密技術開發與技術整合等方面，並廣招研發人才和設立研發辦公室，以累積知識、技術與智財等硬底子基礎，為長期發展累積技術動能。