疫情利空鈍化台股周線連2紅 盤勢續攻取決三大因素

儘管國內疫情持續升溫，但對台股衝擊似有鈍化跡象，周線仍大漲 568.8 點，投信表示，目前電子股成交比重仍不到 5 成，因此盤勢是否能繼續上攻，除了國內疫情走勢外，還得要電子股成交回升與財報表現。

台股上周周線大漲 568 點，指數收在 16870.86 點，不僅連續兩周收長紅 K 棒，指數更重新站回所有均線之上。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股經過前波的急跌後，最近兩週迅速彈升，不僅傳產續強，電子指數也同步收復半年線與月線，預估進入 6 月後，可望還有投信與集團季底作帳與股東會等行情加持，屆時配合歐美市場疫情大幅趨緩，不少國家陸續解封，有利於台灣出口持續成長。

富蘭克林第一富基金經理人周書玄認為，疫情對於內需產業影響會較大，至於出口則要看生產基地是否扎根台灣，短線上因應防疫而衍生的居家上班與遠距辦公，可能會影響部分產業。

至於受疫情衝擊的內需市場，預估第 2 季萎縮的內需市場，第 3 季恐怕也很難補回，不過如果疫情控制下來，沒有繼續惡化，則投資信心隨疫苗加速施打後，消費市場可望逐漸回溫。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股在經歷 5 月 17 日的多重利空測試，加上反覆消化利空消息，可望讓底部支撐逐漸形成，現階段儘管利多利空消息雜陳，但由於許多雜音正逐漸被消化，加上交投仍熱絡，機會面仍大於風險。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸建議，投資組合可以電子股為主，搭配傳產類為輔，其中電子看好半導體、晶圓代工、ABF 載版、電子零組件等，傳產類股則看好: 鋼鐵、航運、戶外休閒 (運動器材) 等類股。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾則認為，今年以來傳產獲利不斷上修，除運輸瓶頸的時間跟幅度都超乎預期，同時外溢的貨櫃運輸訂單也往航空擴散，需求仍大於供給，形成價值格上的強力支撐而展望樂觀。

至於鋼鐵部分亦搭配全球終端需求強勁，以及受惠於美國總統拜登政策等，也加大補庫存的力道。