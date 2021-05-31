易飛網拓防疫市場 獲逾百家客戶採購 拚單季轉盈

旅遊業者易飛網 (2734-TW) 今 (31) 日指出，布局防疫市場傳捷報，總代理「量子天使一號」速清液已獲得超過 100 家客戶訂單，同系列商品如殺菌機器、殺菌口罩將陸續推出，防疫商品貢獻營收已達 50%，預計 6 月將達 95%，在旅遊市場慘澹之際開創新營運動能，看今年展望正向，力拚單季轉盈。

易飛網集團董事周育蔚指出，業界飽受疫情之苦，但反向思考，若能發掘強而有效的防疫產品，除了產業自救和有利抗疫外，則是另一片藍海商機。

易飛網集團總經理周昀生進一步說明，量子天使一號速清液經長庚大學 P3 實驗室證實，抑制新型冠狀病毒 99.99% 實證有效時間長達 3 個月以上，已獲得桃園機場捷運、部立桃園醫院等訂單或使用。

同時，透過過往在國內旅遊市場的供應鏈布局，易飛網快速開拓客戶，目前已有超過百家業者購入，甚至有大型電子業者委託連工帶料提供服務。

周昀生強調，這款代理產品在今年加入產品陣容後，即便目前旅遊市場仍相當低迷，但內部士氣已大振，今年前 4 月合併營收已近 9000 萬元，年減幅收斂至不到 30%。

由於量子天使一號速清液受到企業和公司行號歡迎，周昀生看好大型醫院、科研機構、大眾運輸工具、宮廟、戲院、車站、車廂、餐廳、學校等，都是未來潛在客戶，正陸續推出系列產品，殺菌機器 5 月下旬推出後幾乎銷售一空，6 月下單量大增，挹注後市動能可期，

量子天使一號由衛福部前部長長林奏延領軍研發團隊，已申請美國專利，自 3 月起成為易飛網代理新產品。