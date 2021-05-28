〈國內疫情升溫〉政院祭家庭防疫補貼 家有國小童擬發放1萬元現金

國內疫情仍處三級警戒狀態，行政院提出紓困 4.0 計畫，補助受衝擊的個人及企業，針對家庭部分，蘇揆裁示，若家中有國小孩童及國、高中特教或身心障礙學生，擬提供每人 1 萬元的現金補助，預估將有 250 萬人受惠，但此案仍待立法院審議通過。

紓困 4.0 補助最快於 6 月 4 日開放申請，行政院今天召集各部會及民進黨立院黨團，討論紓困申請事宜及修法相關議題，行政院發言人羅秉成轉述，蘇揆於會中表示，在考量政府財政下，希望減輕育兒家庭在防疫期間的負擔，擬酌予一次性定額現金補貼。

根據規畫，「家庭防疫補貼」是指家中有國小以下孩童，包括尚未就讀幼稚園的嬰兒在內，以及國高中身心障礙、特教學生的家庭，擬一次性發給防疫現金補貼，每人約 1 萬元，初估所需經費 250 億元，約 250 萬人受惠，若家中有 2 名學童，則可領取 2 份補貼。

全國幼兒園停止到園上課延長至 6 月 14 日，教育部指出，私立幼兒園家長收費部分，已經分別與地方政府及全國性教保經營者團體代表研商並達成共識，6 月先不收取代收代辦費，等復課後，再依照 6 月幼兒實際上課日數，按比例向家長收費。此外，對於私立幼兒園停課期間的營運短收，則納入紓困 4.0 方案爭取特別預算。

立法院今天上午展開朝野黨團協商，討論紓困特別條例修正草案相關事項，民進黨團總召柯建銘出席坐鎮，衛福部長陳時中、交通部長王國材、教育部長潘文忠等官員也列席，希望今天朝野取得共識，力拚 31 日院會三讀通過，行政院會預計 6 月 3 日就可以通過特別預算，最快隔天 6 月 4 日，部分紓困措施就可開始執行。