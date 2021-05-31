敦泰跨足生醫領域 攜手新竹台大推居家快篩軟體

驅動晶片廠敦泰 (3545-TW) 今 (31) 日宣布，旗下敦捷光電與新竹台大生醫醫院合作，共同開發心房顫動的居家快篩軟體 - 愛心鏡(RhythmCam)，民眾體驗測試版已在今日正式上線。

敦泰表示，愛心鏡將搭配新竹台大生醫醫院的臨床追蹤計畫，可找出有心律不整疑慮的病患，通知回院做進一步詳細的檢查。

敦泰指出，愛心鏡是利用敦捷獨特開發的光電量測技術，與新竹台大生醫醫院合作開發的心跳、心律量測系統軟體，使用者只要下載 APP，並將食指貼在手機後方鏡頭，就能在 60 秒內即時精確檢測心跳與心律數據。

目前此軟體已送交衛福部申請篩檢心房顫動的醫療驗證，期待藉由這次體驗測試版的上線服務，加快數據採集，以達到軟體系統與醫療服務上的緊密結合。

新竹台大心血管中心主任林廷澤強調，現代人晚睡、壓力大，都是心房顫動高危險群，然而心房顫動診斷不易，尤其是偶發性或是潛在患者，需透過長時間、全面性的健康資料蒐集及分析，才能發現心律不整。

不過，病患不能 24 小時都住在醫院監測心律，因此與敦捷光電合作開發此軟體，可望有效解決此問題，並希望透過 APP，隨時進行智慧生理測量和心房顫動的篩檢。

此外，目前 COVID-19 疫情持續延燒，典型症狀有發燒、咳嗽、呼吸急促與肌肉痠痛等，這些症狀都可能使患者心跳加速，患者可使用類似愛心鏡監測心跳數變化，搭配每日體溫追蹤，也可降低本身染疫疑慮，避免恐慌。

敦泰表示，目前 APP 在 IOS 與 ANDROID 平台上皆已上架，使用者下載後，僅需註冊帳號且填寫一些基本資料，即可參加追蹤計畫進行量測，藉由結合敦捷的獨特光電技術和精準醫學的心律不整偵測，進而促進民眾的健康。