今年A股最大禁售解禁潮來襲 市值逾8500億人民幣

在 5 月份 A 股市場面臨大規模禁售股解禁後，6 月份解禁市值將更上一層樓。根據 Wind 數據顯示，6 月滬深兩市限售股數量共計 249.92 億股，以 5 月 28 日收盤價計算，市值約人民幣 8507 億元，分別較 5 月增加 24.7%、82.3%。而在 2021 年全年月度解禁股市值中，6 月份解禁市值排名第一。

以 6 月份各周解禁數據來看，6 月解禁市值最大的是第二周 6 月 7 日至～11 日，限售股上市數量達 59.6 億股，市值高達人民幣 4429 億元，佔 6 月總量的一半以上。其次是第四周 6 月 21 日～25 日，限售股數量 70.4 億股，市值約為 2128 億元。

6 月解禁市值達今年之最的原因是，光寧德時代一檔就佔逾四成的量。寧德時代於 2018 年 6 月 11 日在創業板 IPO，三年大股東禁售期即將到期，而寧德時代限售股數量共計 9.52 億股，外界認為有可能出現一些部份獲利了結的賣壓。

本周，中國鋰電池概念股大漲，寧德時代股價周五 (28 日) 收在每股人民幣 409.6 元。以此價格計算，寧德時代 6 月解禁市值高達人民幣 3901 億元，佔全月解禁市值總量的 45.8%。

(圖片: AFP)

除寧德時代外，6 月還有一檔千億元市值的個股解禁。中信建投 50.7 億股 IPO 原股東限售股將在 6 月 21 日到期，以每股人民幣 34.27 元收盤價計算，市值高達人民幣 1738 億元。至於中泰證券、南京證券、湘財股份等券商均在 6 月有限售股到期，解禁市值分別為人民幣 216 億元、人民幣 118 億元、人民幣 70 億元。

值得留意的是，5 月曾出現券商解禁「魔咒」。5 月 6 日，中金公司 A 股 IPO 時非透過證交所交易系統發行的 6073.37 萬股股票和南京證券 32110.7 萬股定向增資同日解禁。

此兩檔股價均受到解禁影響而出現大跌。中金公司遭遇 A 股上市後第一次跌停板，第二日繼續重挫 5%，南京證券兩個交易日崩跌逾 14%。至於 6 月份是否會再次出現券商股解禁「魔咒」，投資人應小心留意。

