拜登擴大財政預算 全球股市上揚

一週回顧及表現

成熟市場

1. 拜登公布首份 2022 財年預算提案，預計總金額將達 6 兆美元，以提升基礎建設、擴大醫療保健與教育等項目，就業、商業設備訂單與消費數據優於預期，美股上漲 1.2%；

2. 歐洲央行表示不會在下次會議當中對貨幣政策進行重大調整，疫苗施打率上升，經濟逐步解封，歐洲經濟信心來到近三年新高，歐股上漲 1.1%。

新興市場

1. 中國股市從先前政策緊縮中回神，儘管基本面數據與預期持平，但先前股市大幅拉回令投資價值浮現，中國股市連兩週上漲，上週上漲幅度為 2.1%；

2. 儘管疫情尚未出現大幅好轉，然而台灣股市在運輸、玻璃、鋼鐵類股強勁反彈的帶領下，一度重返 16,889 點，單週漲幅為 3.5%。

債券市場

1. 聯準會安撫市場對通膨的擔憂，且可能將在不久的未來開始討論縮減購債規模，債券市場恢復平穩，美國政府債券價格持平；

2. 巴西參議院通過延遲已久的改革方案，促使新興市場債券上漲 0.5%；主要國家經濟狀況持續改善，支撐全球需求，全球高收益債券在利差收斂的情形下上漲 0.3%。

原物料、匯率

1. 拜登預計擴大預算案規模，推升金價上漲 1.2%；

2. 伊朗制裁放寬仍存在分歧，美國原油庫存減少、煉油廠活動增加、墨西哥灣出現熱帶擾動，油價上漲 3.1%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/5/31（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/5/28）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg，2021/5/31（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/5/28）

三大市場關鍵事件及分析

1. 資金氾濫，金融業倒逼聯準會縮減 QE

聯準會已經將 23% 的美國公債納入資產負債表，金融業者手中資金過多且缺乏足夠擔保品，隔夜附賣回交易金額已經超過 4,500 億美元，聯準會很可能於 7 月左右正式開啟相關討論。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，債券皆採美銀美林債券系列指數，除美國股票為標普 500 指數外，其他皆為 MSCI 系列指數，2021/5/27。

2. 全球搶擴產能，日本出口受惠

受到疫情影響，目前全球大多處於需求大於供給的情況，而疫苗施打順利且恢復正常的國家開始恢復投資、增加產能，有利出口為主的日本經濟。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/5/27。

3. 印度疫情逆轉，股市反彈有機會

印度新增確診人數在五月初見頂部，疫情在主要城市封城、疫苗施打率緩慢上升後，逐漸減緩。外資資金淨流出也漸漸縮小，印度股市重回漲幅，且後續仍有補漲空間。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/5/27。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/5/27。

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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