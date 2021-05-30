〈國內疫情升溫〉血氧機、抗黴菌藥物助疫 台廠趕出貨救援

台灣、印度疫情嚴峻，防疫醫材與藥物面臨短缺，台生技廠近期趕工出貨，泰博 (4736-TW) 血氧機庫存約 8 萬台，將供應給國內政府機關與各級醫院；而台微體 (4152-TW) 發送近 1.9 萬支抗黴菌藥物至印度。

泰博為國內主要血氧機製造商，由於血氧機開發期長、生產工序繁複且精準度要求高，屬於冷門醫材，單班月產能 10 萬台，不過隨著「快樂缺氧」猝死案例增加，因應政府機關、各級醫院及通路急單需求，預計 6 月初將完成增產。

泰博表示，目前庫存量約 8 萬台，原要出貨日本機種將先供應台灣；另外，目前個人用指尖型血氧機市場單價，依照規格不同，約落在 3500-4500 元，屬於高利基醫療器材。

泰博將提供企業防疫方案，包含結合遠距醫療系統、非接觸體溫量測及血氧監測系統、抗原快篩篩檢、網路實聯制與員工打卡系統，以保障企業運作不受疫情干擾。

台微體開發的抗黴菌藥物 AmphoTLC，取得印度中央藥品標準控制組織 (CDSCO) 新藥註冊證後，與國際製藥公司 Zydus 和 Strides 分別簽定非獨家授權供應和商業化合約，兩家藥廠將負責其產品印度銷售。

台微體共出貨 18670 支 AmphoTLC，其中今日發送給 Zydus 共 10670 支，貨物預計 5 月 31 日凌晨抵達孟買，另外則配送 8000 支藥物給 Strides。