〈能源盤後〉原油收盤錯綜 WTI自2年半多高點回落 但週線月線均上升

週五 (28 日) 交易， 原油期貨價格起伏多變，WTI 原油價格在經歷連續 5 個交易日上漲，且週四收登 2018 年以降最高後，今日走跌，但本週以及 5 月份均收高。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「由於美國經濟加速發展，交易者樂觀認為需求也將加速增長，美國的成長預期可壓過印度和東南亞疲弱的拖累。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 53 美分或近 0.8%，收每桶 66.32 美元。

7 月 WTI 原油期貨經過先前 5 日上漲後，週四上漲 1% 創最近月契約自 2018 年 10 月 29 日以來最高收盤價。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 17 美分或 0.2%，收每桶 69.63 美元，為最近月契約自今年 5 月 11 日以降最高收盤價，該契約今日收盤屆期。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 48 美分或近 0.7%，收每桶 68.72 美元。

根據最近月契約，WTI 原油本週和本月均上漲 4.3%，Brent 原油本週上漲 4.8%，本月上升 3.5%。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「美國經濟正火力全開，各方面都傳出好消息，就業市場、房市均見改善，而消費者更加堅信原油需求復甦的前景。」

交易者也在等待下週二 OPEC + 的會議結果，屆時該會議將評估最新的石油市場狀況並決定產量水準。

「我們相信 OPEC + 下週將重申增產，因為自上次會議結束以來，需求基本面僅見改善。」Raj 說。

OPEC + 當前協議是自 5 月起到 7 月底期間逐步增產。

一些大宗商品專家預期，由於美伊自 4 月以來進行間接談判，OPEC + 可能因伊朗產量回歸市場的預期而調整計畫，放寬產量限制。

「伊朗核協存在不確定性，如果成功達成協議，原油出口量可能快速上升至多達 100 萬桶 / 日。」但他仍認為目前的政策不會改變。

與此同時，分析師表示，美國自新冠疫情中復甦回來，讓原油及石油產品的需求也不斷成長。

EIA 週三公布的數據顯示，上週原油庫存、汽油庫存和蒸餾油庫存均下降。

但貝克休斯週五報告指出，本週美國石油鑽井平台數量增加 3 個，達 359 個，且為連續第四週增加，意味著石油產量可能會增加。

其他能源商品交易

6 月交割的汽油期貨價格下降 0.5%，收每加侖近 2.14 美元，本週上漲近 3.5%，而本月上漲 3.4%。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 0.6%，收每加侖 2.04 美元，本週上漲 2.8%，而本月上漲 6.4%。

6 月汽油期貨和熱燃油期貨均於週五收盤屆期。