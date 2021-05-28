盤前財經大事搶先讀2021年05月28日

今日操盤前瞻

美國 5 月密大消費信心指數

日本 4 月失業率

除權息：光群雷、GIS-KY

警訊！Fed 隔夜附買回操作激增至 4853 億美元 刷歷史新高

週四 (27 日) 聯準會 (Fed) 的隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 4850 億美元，創下歷史新高紀錄，連續八個交易日走揚。華爾街分析，這反映當前美國金融市場流動性已達到充裕水平，縮減購買債券計畫 (Taper) 可能已不遠。閱讀全文...

共和黨提 9280 億美元基建案 大砍拜登綠能政策支出

共和黨周四（27 日）提出 9,280 億美元的基礎建設計畫中，僅在電動車的基礎建設部分規畫 40 億美元，與美國總統拜登原本基建計畫中的 1,740 億美元相去甚遠，大幅削弱了拜登政府對抗氣候變遷的核心計畫。閱讀全文...

WSJ：拜登調高資本利得稅 設 4 月下旬開始生效

《華爾街日報》週四 (27 日) 獨家報導，美國總統拜登 (Joe Biden) 規模高達 6 兆美元預算草案將於週五發布，其中設定富人資本利得稅調高生效日在 4 月下旬，若美國國會同意，這意味富人們要想以較低稅率實現收益已經為時已晚。閱讀全文...

特斯拉確保產能擬買晶圓廠 傳找上旺宏

為因應晶片短缺問題，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 傳將採取預先付款方式，確保晶片供應無虞，甚至有意購買晶圓廠，消息引起市場議論，傳出特斯拉找上記憶體廠旺宏 (2337-TW) 聯繫，洽談收購其 6 吋廠。旺宏不評論市場傳言，僅強調本季將完成售廠事宜。閱讀全文...

壽險業 4 月逢高減碼台股近 500 億元 國際板債券贖回逾 300 億元

金管會昨 (27) 日統計，壽險業歷經連續 2 個月買進台股後，4 月逢高反手減碼台股 481 億元。此外，國際板債券單月也減碼 338 億元。閱讀全文...

鴻海擬買晶圓廠 傳入股 DNeX 間接取得 8 吋廠

外電報導指出，傳鴻海 (2317-TW) 正與馬來西亞 Dagang Nexchange (DNeX) 進行入股協商，藉此間接投資馬來西亞 8 吋晶圓廠 SilTerra，鴻海不評論市場傳言，但據悉，集團內部持續多方嘗試入股晶圓廠或尋找合作機會。閱讀全文...

政院拍板紓困 4.0 發現金 個人最高 3 萬元 最快 6/4 上路

行政院長蘇貞昌昨 (27) 日拍板紓困 4.0 三大原則，加快個人補貼、加強支持產業、加碼融資額度，國發會主委龔明鑫指出，個人紓困比照先前方案，補貼現今最高 3 萬元，企業的薪資補貼也將從寬認定，若立法院在 31 日完成三讀，最快就能在 6 月 4 日起發放。.. 閱讀全文...

特斯拉棄雷達採相機 同欣電、采鈺搭熱潮

特斯拉 (TSLA-US) 宣布，將放棄自駕系統 Autopilot、FSD 中的雷達設備，5 月起部分新車自駕系統將改為全鏡頭偵測，市場看好，隨著特斯拉大動作採用視覺偵測，有助車用鏡頭發展，CMOS 影像感測器市場將顯著擴大，台廠供應鏈同欣電 (6271-TW)、采鈺 (6789-TE) 可望因此受惠。閱讀全文...