〈國內疫情升溫〉首批15萬劑AZ疫苗今起配送 雙北第1-3類接種首劑優先

41 萬劑 AZ 疫苗完成檢驗封緘，疫情指揮中心指揮官陳宗彥指出，首批 15 萬劑今 (27) 日起配送至疫情嚴峻的雙北地區，明 (28) 日就能施打，第 1 至 3 類尚未接種過的人員將列優先對象，其他縣市則以醫療人員優先接種。

國內新冠肺炎確診死亡人數已上升至 35 人，各縣市政府喊話急需疫苗，陳宗彥上午召開全國防疫會議，對於 AZ 疫苗配送問題，他表示，將分為二階段配發，首批 15 萬劑今起配發，第二批 26 萬劑於 6 月 10 日起配發，將依疫苗到貨狀況滾動式調整。

陳宗彥說明，15 萬劑將先配送至雙北地區，以第 1 到第 3 類人員作為優先施打對象，且以未曾接種者優先；其他縣市則以第 1 類未接種過的醫護人員，以及急需公務出國接種第二劑者為優先。

今天的全國防疫會議做出三項結論，第一、發現高風險地區防疫旅館仍不足，請地方政府持續建置，對確診患者的醫療可以強化；第二、加速居家隔離與確診病例後續的後送需要，請交通部協助地方政府強化防疫計程車量能；第三、有修正解隔離的條件，下午指揮中心記者會會再詳細說明，希望能有更充足的病床數。

此外，近來是否採購上海復星代理的 BNT 疫苗引發熱議，陳宗彥強調，疫苗由中央統籌為主，至 8 月底會有千萬劑疫苗，6 月也會有 200 萬劑，將分批運抵台灣，會盡快讓國人接種。