買強勢的傳產 還是低接剛上來的電子？

萬寶投顧分析師王榮旭指出，台股從 15159 反彈 1000 多點到 16600 遇到季線，難免會出現震盪，連續兩天大盤回測季線，都拉出了長下影線，代表下檔有支撐，季線以下由傳產把底部墊高，季線以上電子股也該接棒，推升大盤往萬七上攻。

傳產最強還是貨櫃輪，上周一 (5/17) 我在專欄推介的萬海 (2615-TW) 這一波回跌反而是機會，尤其萬海最具優勢，估計是未來回升之後復原速度最快的股票。果真今 (5/27) 日收盤來到 140.5 元，不僅超越 5 月初的高點 106 元，並且從 5/17 以來短短 10 天，從 80 元以下拉起來已經大漲了七成五。

萬海噴出走勢，跌破市場眼鏡，券資比急提升至三成以上，依照過去經驗，融券持續上升行情就不容易下來。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，貨櫃大漲之後，鋼鐵與塑化股也值得大家留意，因為同樣受惠全球減碳的趨勢。國際海事組織訂下了減排目標，船舶二氧化碳減排措施預計 2023 年上路，除非是新船，否則不合規的船舶必須更換主機，或者降速航行以達減排需求。

去年以來因為運價高漲而加速下訂的新船，最快 2023 年之後才能交船下水，換句話說，2021 年~ 2022 年沒有大量新船下水，運價易漲難跌；就算到 2023 年則可能因為減碳規定，讓運力不增反減，這讓貨櫃輪的行情可望更持久。

另外鋼鐵最大出口國是中國，中國去年進出口量高達 3300 萬噸，今年鋼價大漲，所以前 4 個月中國鋼材出口量達到 2500 噸。光四個月就已經達到去年整年出口量的 75%，這就是中國官方不得不出手打壓鋼價的原因，並且取消出口退稅。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，即使最近鋼價暴跌，因為上半年中國鋼鐵產出超標太多，為達到中國碳中和的目標，下半年鋼鐵減產力道將會加大，在供給減少之下，需求即使不增加，價格也是下不來。

所以最近鋼鐵股中鋼 (2002-TW) 與中鴻 (2014-TW) 股價因為中國打壓而下跌，我認為反而是機會，用鋼量最大的汽車與營建業，未來將走出疫情利空，鋼價中長線依舊看漲。

另一個受惠減碳的行業是綠電。中國去年全年太陽能裝機量 42GW，其中有一半以上約 23GW 在去年第四季裝機，引爆太陽能電池封裝膜原料 EVA 的需求。

國內產製太陽能等級 EVA 的兩大廠：台聚 (1304-TW) 與亞聚 (1308-TW) 受惠程度高，去年第四季 EPS 分別為 1.09 元及 0.93 元。而今年第一季中國太陽能裝機量不到 10GW，離今年全年裝機量目標 55GW 還差很遠。

萬寶投顧分析師王榮旭認為，下半年中國太陽能裝機潮將再度引爆，帶動 EVA 的需求，推升台聚與亞聚的獲利，因此兩者今年 EPS 皆有挑戰 3.5 到 4 元的實力，後市看好。

至於電子股反攻領頭羊是誰呢？股價會說話。超高價的 IC 設計股矽力 (6415-TW)、信驊(5274-TW) 及譜瑞 - KY(4966-TW)都領先大盤突破萬七的前高。

IC 設計比價空間拉大，驅動 IC 的敦泰 (3545-TW) 與天鈺 (4961-TW) 第二季產品繼續漲價，在第一季 EPS 分別已經達到 4.02 元、4.75 元的情況下，第二季 EPS 可望雙雙往 5 元突破。敦泰 (3545-TW) 與天鈺最近也收復了所有短中長期均線，這一波的反彈相當的強勢。

晶豪科 (3006-TW) 第一季 EPS 為 2.25 元，4 月 EPS 公布出來就已經達到 1.39 元，第二季獲利將會大爆發，全年 EPS 估計挑戰 12 元，本益比目前約僅 11 倍，在 IC 設計族群本益比動輒數 10 倍情況之下，晶豪科本益比較明顯偏低。

智原 (3035-TW) 今年接單旺盛而且受惠，並且受惠聯電產能的支源，5 月以來股價雖然下跌 11%，但是投信默默買進 1940 張，比 4 月回補 1693 張還多，是否成為第二季投信法人作帳的標的，值得大家留意。

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