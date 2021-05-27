科技股長線優勢 消費股疫後再起

文．沈安玨

上周集中市場外資買超 264.64 億元，投信買超 27.51 億元，自營商含避險買超 4.53 億元，三大法人合計買超 297.11 億元。融資減 142.46 億元，融資餘額 2165.71 億；融券增加 71,092 張，融券餘額 514,498 張，法人作多，散戶偏空。上櫃股票方面，外資買超 56.94 億元，投信買超 3.19 億元，自營商買超 5.23 億元，三大法人合計買超 65.35 億元。OTC 融資減 36.36 億元，融資餘額 560.96 億元，融券增加 2,124 張，融券餘額 37,732 張，外資獨自偏多，散戶做空。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，短線台股的表現還是受制新冠疫情的變化，應持續觀察未來幾周是否能有效控制住疫情的擴散，一旦防疫機制發揮效用，確診人數若能逐日降低，則盤勢可望再重新整理向上。

周書玄認為，短期內利多與利空因素皆存在，利多包含融資減幅、VIX 持續下降、台指期五月十七日結算並未再破五月十二日 15027 低點等三項，建議投資人觀察疫情變化，分散風險，並審慎樂觀應變。

永豐金證券表示，大盤順利站回 16000 點，市場熱度不減，有利多方防守，但是量能集中在航運類股，籌碼並沒有得到沉澱，同時疫情變化難測，建議投資人減量經營。

疫情明顯影響內需 外需可望強勁延續

疫情對台灣內需消費市場的影響較大，從五月十九日中央疫情指揮中心宣布全國進入三級警戒，多數企業啟動居家上班，減少群聚，至雙北再宣布五月二十四日起餐飲店禁止內用，其他縣市也紛紛宣布跟進，這對餐飲、零售等服務業無疑是重大打擊。

周書玄分析，若第二季消費需求突然消失，則第三季相對難再找回來，對於以外銷出口為主的產業，短線影響較小，可以觀察其生產基地是否在台灣，若生產工廠在台灣者，可能會因居家上班或異地分組／分流上班的影響，而延後出貨。

本土疫情爆發是本波台股大回檔的主因之一，五月二十二日中央流行疫情指揮中心公布，因篩檢量能不及，部分本土確診個案須回歸到確診日期，校正回歸後的每日確診數，除了五月十七日來到四七六例高峰，餘日皆在三百至四百五十例範圍間，且有下降趨勢。而且確診者在隔離前的活動範圍持續擴大，至截稿前，只剩離島未傳出確診消息，但台灣地狹人稠，交通便捷，流動率相對高，未來難保有意外變化，還是管控風險為宜。

緊張氣氛是身處在其中的人才感覺至深，對於全局其實無礙。永豐金證券說明，目前歐美國家逐漸接近疫苗解封，需求引擎即將發動，台灣強勁的外貿可望延續。因此，在眼前混亂中，靈活者可以短打傳產強勢股。如果希望穩定獲利，還是建議回到經濟主軸。凱基證券表示，台灣半導體業者接單續旺，現階段尚未影響電子產業鏈的運作，估計對股市的影響不大，有望持續帶動台股反彈行情。

有關布局方向，周書玄建議，可以電子產業五成、傳統產業四成的方式，分散風險。電子產業方面看好半導體／晶圓代工、ABF 載板等，傳產類股則看好航運、戶外休閒、金融等，由於美國成長股目前受到通膨拖累，但若通膨升溫則轉而看好壽險、金融類股。富蘭克林華美投信提醒投資人，短線操作應分散產業與波動風險，若不知如何挑選投資標的，建議不妨可利用台股型基金作定期定額／定期不定額的投資，採中長期持續布局。

凱基台商天下基金經理人吳志文表示，電子類股方面，全球晶片荒延續，加上中美角力升溫，遠端設備產業鏈有被報復性驅動的態勢，產業補庫存動能將支撐台股企業維持獲利能力，屬供應鏈主戰場的台灣半導體、汽車電子、伺服器等產業類股，將是長線核心配置的要角。吳志文進一步解釋，在通膨升溫環境中，投資有訂價權，又能創造穩健現金流的企業，將是篩選投資組合的不二法門。

疫後經濟重啟 低基期消費類股伺機而動

永豐金證券指出，上周美國公布 FOMC 會議紀錄，已有多位 FED 官員提出討論 QE 縮減的條件說，不過全球股市在經歷美國公債殖利率飆升的考驗後，對於 QE 縮減反而顯得淡定，或許是市場對於拜登政府之後還有基礎建設的利多期待。

一向有「美股風向球」之稱的 13F 持倉最新報告出爐，主要大型投資機構第一季普遍減碼科技股，而加碼消費類股。法人認為，隨著疫後經濟重啟，低基期的零售、觀光等族群，短期投資價值將浮現。

美國證管會規定，資產管理規模超過一億美元的投資機構，都要在每季結束後的四十五天內揭露持股明細，即「13F 持倉報告」。由於內容來自多家知名機構法人，如股神巴菲特的波克夏、女股神的方舟投資，以及橋水、老虎、索羅斯等對沖基金，成為市場關注焦點。

據最新公布資料顯示，機構法人第一季持倉普遍減碼科技股、加碼消費股。其中，索羅斯大砍科技股，比重從 13.6% 減至 4.3%；橋水基金增加循環、非循環消費股，比重各提高四個百分點；方舟投資也增持循環消費股約一個百分點；波克夏則增持金融股逾四個百分點。

值得注意的是，科技股仍是法人持股大宗。以波克夏為例，科技股持倉比重 41.8%，為第一大類別，方舟投資甚至增持特斯拉、Teladoc、Square、zoom 等科技相關公司股票，就連索羅斯基金也大幅加碼亞馬遜、Google。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，全球經濟逐步重啟下，油價、原物料等大宗商品價格齊步走揚，引發通膨疑慮，造成今年來市場投資風格轉變，股市震盪加劇。目前美國核心 PCE 雖有上揚，但是要達到聯準會啟動升息的標準，還有一段距離。

在短期通膨壓力凌駕經濟解封利多的情形下，葉菀婷認為，有利相關的消費股、原物料族群，特別是低基期且受惠經濟重啟的零售、觀光旅遊等行業，仍將受到資金青睞，投資人可採取短打操作。

另外，第一金投信指出，若未來通膨恐慌掃除，市場回歸基本面看待，科技股在企業資本支出提升下，將有另一波行情可期。考量技術指標已經落後，科技基金加碼布局時機顯現，積極型投資人可單筆加碼，穩健型投資人採取定期定額方式分批進場，為下半年的旺季行情鋪路。

5G 生態圈領科技升級 成長曲線看俏

吳志文表示，台商企業在 5G 生態圈中扮演關鍵角色，其中高成長型的產業，如在先進製程領域領先全球的半導體龍頭產業，較易享有訂價權，並搶佔未來 AI、高效能運算商機；綠能產業方面，台廠具充電樁與電動車等電力動力系統與關鍵零組件，都將受惠客製化帶來的議價權。

美國半導體聯盟的成立，包括蘋果、高通等美國科技大廠，另有台積電、聯發科等同為成員，吳志文分析，聯盟除支持美國發展半導體產業外，也展現美國企業對全球半導體生態圈的影響力，預期美國維持領先或拉大與中國科技技術差距。台商科技創新能力及 5G 生態圈帶來科技規格升級需求，均有助台股第三波成長曲線。

國內疫情升溫影響，台股持續呈現整理格局。本土疫情帶來的衝擊已漸漸被市場消化，在美國股市韌性的表現，及不畏 QE 縮減的言論下，上周五台股出現反彈，開高收高，終場上漲 259.7 點，上升 1.62%，收 16302.06 點，成交量 4,297.03 億，周線收紅，一周大漲 474.97 點，漲幅達 3.0%。同時上櫃指數收 190.87 點，漲 2.04%，表現不如上市。法人認為，觀察台灣疫情擴散速度，短線台股仍屬盤整格局，接下來將視疫情擴散變化，建議分散風險買大不買小，逢低擇優介入。

來源：《理財周刊》1083 期

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