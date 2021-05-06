〈美股盤前要聞〉美股期貨小升 PayPal盤前漲逾4%

市場仍關注企業財報，據 FactSet 的數據，迄今已宣布財報的標普 500 指數成分股公司，平均獲利增長 54%。美股期貨週四 (6 日) 小升，道瓊期貨漲 0.08%，標普 500 期貨漲 0.05%，那斯達克 100 期貨漲 0.11%。

1. 貝佐斯本周大賣近 20 億美元亞馬遜股票

據企業內部人買賣股資料的 OpenInsider 網站數據，亞馬遜 (AMZN-US) 執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 本周出售價值近 20 億美元的亞馬遜股票，為太空新創藍色起源 (Blue Origin) 以及慈善基金注資。

由 OpenInsider 彙編內部人交由美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，貝佐斯周一 (3 日) 拋售價值約 12.7 億美元的亞馬遜股票，周二再售出約 6.84 億美元股票，意味著過去兩天內總計賣出價值約 19.5 億美元的股票。

2. Uber 靠賣自駕部門縮小 Q1 虧損

Uber (UBER-US) 週三 (5 日) 盤後公布第一季財報，雖然淨損程度大幅改善，但營收卻未及預期，且預期第二季行動業務實收率 (take rate) 大降 20%，運送業務面臨高度不確定性

整體而言，Uber 的淨損雖然大幅縮減，但那主要是因為出售了自動駕駛單位 ATG 所帶來的 16 億美元收益的提振。Uber 第一季營業虧損仍高於 15 億美元。

Uber 財務長 Nelson Chai 表示，「對今年剩餘時間，我得提醒，運送業務的總預訂量年化比較將越來越艱難，因為我們持續面臨經濟重啟時期消費者行為預期上的巨大不確定性。」

3. 科沃 Q4 財報告捷

蘋果晶片供應商科沃 (Qorvo)(QRVO-US) 周三 (5 日) 公布 2021 會計年度第四季財報，財報、財測皆優於市場預期，展望未來，公司認為終端市場需求仍強勁，新一年度有望實現雙位數營收成長。

按 non-GAAP 計算，科沃第四季 (截至 4 月 3 日) 營收為 10.72 億美元，年增 36%，每股盈餘為 2.74 美元，優於市場分析師預期的 10.4 億美元以及 2.43 美元。此外，毛利率為 52.6%，淨利為 3.15 億美元。

執行長 Bob Bruggeworth 表示，由於 5G 手機以及 Wi-Fi 6、6E 的需求暢旺，科沃第四季營收超出原先預期。由於科沃能夠在現有市場中實現多年升級周期，並引入顛覆性技術，包括超寬頻、基於無線射頻 (RF) 的生物測試，以及微機電系統 (MEMS) 解決方案，未來展望十分樂觀。

4. 美國支持豁免新冠疫苗專利

拜登政府周三 (5 日) 表示，支持豁免新冠肺炎疫苗專利，幫助增加全球供給，縮小富國和窮國落差，世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞表示這是全球對抗疫情的重要里程碑。疫苗廠商大為不滿，股價也應聲挫跌。

美國藥品研究與製造商協會 (PhRMA) 大為反彈，該組織執行長 Stephen J. Ubi 表示，拜登政府的決定將進一步傷害已經充滿壓力的供應鏈，助長仿冒疫苗。PhRMA 成員包括輝瑞、嬌生、阿斯特捷利康等。

此消息引爆 Moderna(MRNA-US)、BioNTech(BNTX-US) 等疫苗製造商股價挫跌，Moderna 收盤重挫逾 6%，BioNTech 跌 3.5%，嬌生 (JNJ-US) 小跌 0.4%，Pfizer(PFE-US) 黑翻紅小漲。阿斯特捷利康美國 ADR(AZN-US) 未受影響。

5. PayPal 首季財報優預期

美國支付服務供應商 PayPal(PYPL-US) 週三 (5 日) 公布今年一季財報，營收、純益均超出市場預期。該公司股價於美股盤前上漲 4.53%。

PayPal 第一季營收 60.3 億美元，年增 29%，高於市場預期的 59 億美元。淨利為 14.55 億美元，年增 85%，高於市場預期的 7.95 億美元。EPS 為 1.22 美元，年增 84%，高於市場預期的 1.01 美元。

第一季 PayPal 處理了總計 2850 億美元的付款，較去年同期增長 50%，並優於市場預期的 2650 億美元。同時，PayPal 也增加了 1450 萬活躍新用戶，活躍用戶總數升至 3.92 億人。