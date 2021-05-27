00878抗震選股策略曝光 成分股刪2、增2盤後生效

唯一結合 ESG 與高股息的永續主題 ETF 國泰永續高股息 ETF (00878-TW) 今 (27) 日宣布，採 ESG 選股策略以抗震，成分股新增友達、緯創，刪除群光、聯電，並於 2021 年 5 月 27 日收盤後生效。

近期在大盤震盪下，00878 以 ESG 選股的邏輯奏效，展現強大抗震能力，更因其產業較平均分散在電子、金融與傳產，在 4/27~5/17 期間，大盤重挫 2242.01 點，累積回吐 12.74% 漲幅的同時，根據 CMoney 計算期間含息淨值報酬率，00878 卻僅回檔 10%，幅度是所有 ESG 主題型 ETF 中最小。

00878 上周二更配發年化配息率 5.76% 的股息，引發搶購潮，除息當日立即完成填息，讓投資人真正的賺到股利，不僅每季領配息，還能賺價差。

00878 依公開說明書所載的指數股票型基金應再續明事項中規定，且配合追蹤標的指數 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數進行指數成分股調整，新增友達、緯創，刪除群光、聯電，並於 2021 年 5 月 27 日收盤後生效。

國泰投信表示，00878 屬於「高股息投資理念再升級」，持股不僅擁有高股息，也兼顧環境永續，在全球減碳意識抬頭下，注重 ESG 的高股息企業，未來「低碳轉型」的風險較低，有利基金長期表現。加上 00878 持股產業較平均分散在電子、金融與傳產，能隨著資金在類股間快速輪動，在不同階段跟隨輪漲，因此深受存股族喜愛。