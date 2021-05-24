台中銀企金占比重回5成以上 今年整體放款拚成長2.9%

台中銀 (2812-TW) 今 (24) 日舉行線上法說會，由於首季衝刺企金業務，加速中小企業放款，使得企金占比重回 5 成以上，展望今年，整體放款目標力拚年成長 2.9%，預計增加 123 億元。

台中銀首季稅後純益 11.3 億元，年成長 28.41%，台中銀行表示，據統計，銀行業首季獲利平均年增率 18%，台中銀優於同業，每股純益則達 0.27 元，成長 17.39%。

截至 3 月底，台中銀資產報酬率 (ROA) 為 0.6%，比起去年同期成長 8bps，淨值報酬率 (ROE) 為 7.8%，也年增 1 個百分點，此外，台中銀逾期放款比為 0.22%、備抵呆帳覆蓋率為 646.93%。

台中銀表示，之所以繳出成長率優於同業的好成績，主要是淨收益大幅成長 19.46%、來到 30.26 億元，三大淨收益也都有明顯成長，利息淨收益成長 1 億元、手續費淨收益成長 1.4 億元、其他淨收益成長 2.6 億元。

放款部分，整體放款餘額 4726 億元，其中，企金占比 50.68%，重回 5 成以上，主要是首季加速中小企業放款，光是中小企業放款就年成長 7.53%，個人消費性貸款則成長最多，年增超過 15%，而消金占比則為 49.32%，雖然占比下滑，但整體消金放款餘額是比起去年底增加的。

台中銀表示，外幣存放利差下滑，是因 3 月有大額放款到期，使得存放利差縮小，但台幣存放利差還是持續往上，投資固定收益的利差也往上，NIM 也往上，不會因為外幣存放利差下滑影響 NIM，因此整體影響有限。

對於是否申請高資產理財業務，台中銀表示，資產規模與主管機關設定門檻還有一段距離，考量高資產理財專業複雜性，會繼續在商品多元化、跟理財業務的更新建置、金融系統的優化上努力，未來符合門檻後就會向金管會提出申請。

此外，因應疫情嚴峻，台中銀擬定「總行應變、人員管理、環境管理、業務活動」等四面向防疫措施。

其中，在規劃營運不中斷方面，主要交易不中斷相關部門包括：資訊部、國外部、信託部、財務部、會計部等擴及全行所有部門均應思考預設可能發生的緊急情況的應對做法。且台中銀也啟動異動辦公、居家辦公，並繼續規劃全行營運人力降為 60% 以下，以分組人力輪流上班。

台中銀也強調，該行取消非必要會議、教育訓練等，若要開會則改採線上會議，以避免群聚；並且提供同仁補貼疫苗接種的費用、給予防疫相關休假等，一起與同仁共同嚴謹防疫。