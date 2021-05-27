【野村投信】準備迎接電子旺季

焦點訊息：

研調機構 IC Insights 公布今年第一季全球前十五大半導體廠排名，國內 IC 設計大廠聯發科躍居第十名，台積電維持第三名，僅次於英特爾及三星。該機構排名係依據季營收數字，前十五大廠商中，IC 設計業者包辦營收成長前四名，年增率五成起跳。

國際半導體產業協會 (SEMI) 公布 4 月北美半導體設備製造商出貨金額達 34.1 億美元，月增率 4.1%、年增率 49.5%，連續四個月刷新紀錄，反映擴增的資本支出需求。

經理人觀點：

台股籌碼得到初步清洗：

加權指數從本波高點至 5 月 17 日低點回檔約 14%，融資餘額減了 21%，顯示凌亂的籌碼面因突如其來的疫情而改善，絕對是好事一樁。5 月 17 日反彈以來融資餘額沒什麼增加，反映盤勢朝健康、正向的情況發展，我們先前呼籲讀者們 5 月遵守先下後上禮節排隊上車，日前車上已有不少乘客因補不了票被趕下車，空出了一些座位，如今票價合理，已適合抱著愉悅心情，安排一趟慢車輕旅行。

電子即將進入旺季：

蘋果將是下半年電子重掌兵符的要角之一。去年 iPhone 因疫情影響而延宕至第四季才正式出貨，但今年將恢復正常，迎來暢旺的第三季。當蘋果回神，上游半導體供給在第三季只會更緊缺，我們預見供應鏈會把多數產能排予蘋果，進而排擠非蘋果客戶的料源供應。簡而言之，站在上游供應鏈的角度，下半年有蘋果光照耀的族群，基本盤已經穩固。

冷靜面對大陸 5G 手機銷售雜音：

中國 4 月手機品牌業者銷售下滑，衍生下修出貨目標等傳聞，影響手機相關業者股價表現。我們認為主因除了印度市場疫情嚴峻影響陸系中低階手機需求外，華為禁令使內地 5G 基站建置放緩，也使消費者同步放慢添購 5G 手機。但同樣從上游半導體角度出發，其實未來每隻 5G 手機汰換 4G 所增加的矽含量，要彌補陸系業者的下滑單量綽綽有餘。

面板仍具投資魅力：

從去年 3 月面板報價見底後，迄今漲勢已超過一年，創下罕見的漲價續航力紀錄。目前的筆電面板報價已比 2017 年的報價峰值貴上兩成，但我們更觀察到 NB 終端需求在全球教育學習目的驅使下異常強勁；雖然某些小尺吋電視面板需求相對疲弱，但目前無需懷疑廠商透過產品線調整，維持其整體利潤的能力。

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